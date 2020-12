La Douane bat un record historique en matière de recettes

Malgré sa puissance, la Covid -19 n’a pas pu empêcher la Douane de battre son propre record en matière de recettes.

Connue pour son travail rigoureux à travers les frontières, aéroports et autres lieux de passage, la Douane sénégalaise a fait un bond en avant, pulvérisant son propre record en matière de recettes en cette année 2020, marquée par une crise mondiale de la pandémie de la Covid-19.

En effet, Le Témoin indique que les gabelous ont réalisé un chiffre d’affaires sur les recettes de plus de mille (1000) milliards de nos francs. Les soldats de l’économie vont une fois de plus soulager l’Etat qui a besoin de liquidités pour faire face.