La commune de Grand-Dakar fête ses…70 ans

70 ans de Grand Dakar : Le populations veulent faire de la cité une Commune-lumière…

En prélude à la célébration des 70 ans de la Commune de Grand Dakar prévu les 17,18et 19 Avril 2020, le Maire accompagné de son équipe municipale ont fait face à la presse. Jean-Baptiste Diouf et ses mandants qui entendent visiter le riche patrimoine de leur localité, comptent, dans le même temps, œuvrer inlassablement pour la faire une Commune-lumière.

Grand-Dakar appelé, au début, Grand de Dakar, est un quartier créé en 1949 sous le magistère de Me Lamine Gueye, alors Maire de la Ville de Dakar. Ainis, il demanda au Français Labbad de tracer ses limites afin de désengorger la Ville happé par l’urbanisation croissante. A l’ origine, les HLM, Biscuiterie, Yarakh, ces localités devenues des Communes à la faveur de la réforme de 1996 faisaient partie de ce nouveau quartier. « Le terroir de Grand -Dakar crée depuis 1949 constitue un lieu où des diversités ethnolinguistiques, culturelles et religieuses se côtoient et s’expriment harmonieusement. Ainsi, l’option de sauvegarder ce legs et d’œuvrer collectivement à faire de Grand -Dakar une Commune-lumière, demeure un défi permanent pour le Conseil municipal, les organisations communautaires de base et les populations toutes entières, s’est expliqué Jean-Baptiste Diouf, édile de la Commune de Grand -Dakar. Et pour revenir sur la symbolique de cette célébration, il poursuit : » En cette année 2019, Grand -Dakar aura 70 ans accomplis. Dans la vie d’un individu,70 ans peuvent constituer, pour d’aucuns, un âge de vieillesse, de maturité avancée pour certains, un âge de sagesse pour d’autres. Mais dans l’ évolution des peuples, et pour un peuple de croyants comme le nôtre, avoir 70 ans est une grâce. En effet, c ‘ est un long cheminement durant lequel l ‘ être est riche de la somme des situations diverses et variées qu’il a pu vivre et qui façonnent son identité ». Et le Maire Diouf de revenir sur le sens de l’événement : » Dans une démarche concertée et dans la communion des cœurs et des esprits, Grand Dakar a décidé de célébrer ses 70 ans d ‘ existence les 17,18 et 19 Avril 2020.Cet événement sera, pour nous, l ‘ occasion de revisiter l ‘ histoire de notre localité que, nous tous assumons avec fierté afin de prendre un nouveau départ et de tendre vers un Grand-Dakar plus moderne , plus harmonieux et plus convivial. Au-delà de l’ émerveillement et du caractère festif de l’ événement, il s’ agira surtout de créer un trait d’union union entre toutes les composantes de la localité telles que les acteurs culturels, les historiens, les hommes politiques, les promoteurs, les médias, les pouvoirs publics, les entreprises, et, au- delà, les villes jumelles et les partenaires au développement pour capitaliser toutes les opportunités, et tendre vers des perspectives heureuses de développement dans l’ unité, la concorde et la cohésion sociale ».