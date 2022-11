La confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko aura bel et bien lieu. L’ex masseuse et le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) ont rendez-vous dans le bureau du Doyen des juges le 6 décembre prochain. Les avocats de la présumée victime, Me El Hadji Diouf et Me Abdou Djaly Kane, ont donné l’information, selon Seneweb.