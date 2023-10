La démocratie sous le régime de Macky Sall

Qu’est-ce que la démocratie selon les Apéristes ?

Que la volonté de leur chef soit faite ! Que tous se soumettent à ses décisions ! Que personne ne s’oppose à lui ! Telle est la conception malheureuse que le régime de Macky Sall et tous ceux qui le soutiennent se font de la démocratie, dévoyée et travestie par les pratiques politiques malsaines sous la gouvernance du Président Sall. L’impunité, les détournements de deniers publics, l’injustice, l’incompétence, le népotisme, la délinquance financière… constituent l’identité de ce régime, qui a fait de la mal gouvernance sa priorité.

La décision unilatérale de désigner Amadou Ba candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle et le prétexte servi pour justifier ce choix, nous donnent une idée de la démocratie telle que l’entend Macky Sall. Tous les peuples qui aspirent à plus de liberté et de souveraineté et qui se soucient d’une gestion saine de leurs affaires, doivent sanctionner ces entorses qui sont faites à la démocratie, parce qu’elles conduisent à ce que les Sénégalais sont en train de vivre depuis douze ans, à savoir un chef et son clan qui sont à la tête de l’Etat et font ce qu’ils veulent dans la plus grande impunité. On ne devrait donc pas s’étonner que, sans renouvellement d’aucune instance de l’Apr, Amadou Ba soit désigné candidat, parce que telle est la volonté du chef ! Et la grande masse irréfléchie, qui fait toujours dans le folklore et le sensationnel, façonnée et domptée pour accepter les moindres désidératas du chef, cautionne cette forfaiture pour satisfaire ses illusions et préserver ses intérêts. Quel est le mérite d’Amadou Ba ? Pourquoi lui et non pas Boun Abdallah Dione, ou Abdoulaye Daouda Diallo ? Telles sont les interrogations légitimes que tous ceux qui se passionnent pour cette « comédie » devraient se poser !

Le Docteur Papa Abdoulaye Seck a été le meilleur ministre de l’agriculture de l’histoire de notre pays. Homme mesuré et travailleur, il a réformé notre système agricole par la création de zones rizicoles dans le bassin arachidier. Mais il fut démis de ses fonctions de ministre sous le prétexte bidon qu’il n’avait pas de base politique. Mais Amadou Ba non plus n’a pas de base politique, que ce soit aux Locales ou aux Législatives, ce fut chaque fois une bérézina électorale pour Benno à Dakar. Quelles réformes Amadou Ba a-t-il réussi à apporter lorsqu’il était ministre de l’économie et des finances ? Quels succès diplomatiques a-t-il obtenus lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères ? Rien du tout ! Donc que Macky Sall explique aux Sénégalais les vraies raisons qui l’ont motivé à porter son choix sur Amadou Ba. Boun Abdallah Dione, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Aly Ngouille Ndiaye n’auraient-il pas fait l’unanimité ? Ou si c’est parce qu’il a un bon profil, que Macky Sall nous dise ce qu’il entend par « un bon profil » ! Un « bon profil » est-ce de cautionner cette politique malfaisante depuis douze ans et de s’enrichir en appauvrissant sans honte les Sénégalais ?

Quand on est un observateur lucide de la scène politique dans notre pays, on se rend vite compte que ce choix est motivé par des considérations qui transcendent le domaine de la politique. Il y a comme une affinité qui existe entre les deux hommes, et qui a déterminé ce choix. Ce n’est donc pas le mérite militant ou sa compétence (pour peu que Amadou Ba soit compétent) qui ont justifié ce choix, mais une affaire de sentiments ou la reconnaissance d’un service rendu. La gestion des affaires de la Cité ne devient plus une affaire sérieuse dès que le mérite n’est plus le seul critère valable dans le choix des hommes qui doivent en assurer l’exaltante mission. Le mérite d’Amadou Ba est d’avoir réussi à être un milliardaire comme par enchantement, d’avoir bâti une villa digne d’un prince saoudien et de la montrer à la télé comme pour narguer les Sénégalais qui ne font pas de la politique, et enfin d’être « un distributeur automatique de billets de banque ». Sinon qu’on nous dise une seule prouesse accomplie par Amadou Ba dans un seul des ministères qu’il a eu à occuper.

Qu’on ne s’étonne pas que ce peuple élise Amadou Ba et lui donner ainsi carte blanche pour la perpétuation de la médiocrité, de l’injustice et du banditisme d’Etat. Ce sera alors cette même bande d’incompétents qui nous dirige qui va encore pérenniser cette souffrance que les Sénégalais endurent depuis douze ans.

Ibrahima SOW, professeur de philosophie au lycée de Tivaouane Peulh.