La dynastie Faye-Sall a de nouveaux mercenaires à l’APR et Benno…Les voici

On pensait que le changement de régime allait éteindre la dynastie Faye-Sall qui a régné au Sénégal pendant les 12 dernières années. Eh bien non ! Au contraire la galaxie « Macky Sall-Marème Faye Sall » se relance par le biais de nouveaux canaux et la réactivation de plusieurs secteurs qui jadis leur étaient fidèles. Et c’est ainsi que depuis quelques jours, bien avant les 3 mois au pouvoir du duo Diomaye-Sonko, des hommes et des femmes de la Dynastie Faye-Sall renaissent de leurs cendres pour attaquer le nouveau régime au nom d’une opposition qui n’existe plus. Macky Sall veut encore exister sur la scène politique Sénégalaise…Par la force.

Macky Sall l’ancien président de la république a quitté le Sénégal depuis le 02 avril, jour de la prestation de serment de son successeur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il réside à Marrakech au Maroc et travaille pour la France. Il dispose de tous les avantages dus à un envoyé Spécial du président Français, avec passeport diplomatique européen et salaire conséquent. Il ne manque de rien surtout avec les 10 millions Fcfa (15000€) de pension de retraite que lui verse l’état du Sénégal. Mais l’homme ne veut pas de retraite politique. Il agit secrètement et pousse ses pions dans la plus grande discrétion.

L’APR est en léthargie et la coalition Benno Bokk Yaakaar est au bord de l’implosion. Les réunions de la coalition ne se tiennent plus. Et l’Alliance pour le République se résume aujourd’hui à quatre (4) responsables qui transmettent les décisions de Macky et imposent toujours le leadership de l’ex président. Malgré son absence, Macky Sall peut compter sur le soutien indéfectible de ces 4 grands responsables qui sont considérés par des membres de l’APR comme des « mercenaires » de Macky.

« Ce sont ces derniers qui font tout, qui donnent de l’argent et qui élaborent les feuilles de route. Ils disent que ce sont les directives du président Macky Sall » nous informe un responsable frustré de l’APR.

Les langues se délient au sein de l’Alliance Pour la République. « Macky a installé un gouvernement de l’APR qui tourne autour de 4 personnes qui sont en fait ceux qui détiennent les moyens et le pouvoir au sein de notre parti qui s’est retrouvé orphelin depuis le départ de Macky Sall » nous dit un responsable APR de Dakar.

« Macky est parti mais il a laissé des responsables qui gèrent tout mais dans la plus grande opacité. Entre nous, on les nomme les mercenaires de la dynastie Faye-Sall car il exécute les décisions de Macky Sall mais aussi les désiderata de l’ancienne première dame qui a beaucoup de comptes à régler », informe un responsable rencontré au siège de l’APR et qui a requis l’anonymat.

Qui sont ces personnalités politiques que certains membres de l’APR désignent comme étant les « mercenaires » de Macky Sall et de Marème Faye Sall. Un haut responsable de l’APR de Dakar qui a été mis en disgrâce pour sa proximité avec l’ancien candidat de l’APR à la présidentielle, nous a ouvert les portes de son bureau pour nous mettre en face des réalités vécues au sein de l’APR et des pressions que subissent plusieurs responsables de l’ancien parti au pouvoir.

« Macky a toujours exercé le pouvoir avec son épouse Marème Faye Sall et sa famille. Et cette expression de Dynastie Faye-Sall n’est pas fausse. Aujourd’hui encore cette chose politique, bien qu’ayant perdu le pouvoir, essaie de résister pour se maintenir à la tête d’un grand parti comme l’APR. Mais ce ne sera pas chose facile car les militants vont s’opposer avec les moyens dont ils disposent pour chasser Macky de la tête de notre parti » nous dit-il avant de citer les « mercenaires » de Macky Sall au sein de l’APR…

« Il s’agit de Abdoulaye Daouda Diallo président du CESE, Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée Nationale, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar à l’Assemblée Nationale et Mansour Faye, l’ancien ministre, maire de Saint-Louis et beau-frère de Macky. Ce sont eux qui gèrent le parti et exécutent à l’aveugle les décisions qui viennent de Marrakech. Ils ont beaucoup de moyens et vous savez en politique, les moyens sont importants. Mais nous ne les laisserons pas faire car il faut tourner la page Macky Sall et Marème Faye » …

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn