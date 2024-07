Cameroun : la femme du Pasteur torture une fillette de 8 ans au…fer à repasser

A Bamenda, la femme d’un pasteur accusée de torture au fer à repasser sur une fillette de 8 ans

La femme du Pasteur de l’Église Presbytérienne de Ntarikon à Bamenda et sa cousine implorent la clémence après avoir été impliquées dans la torture d’une fillette de huit ans avec divers objets, dont un fer à repasser électrique.

Une vidéo circulant sur WhatsApp montre l’enfant avec des ecchymoses et des brûlures inquiétantes sur son corps et ses pieds.

La mère de l’enfant, Cynthia, qui réside à Penja, dans la région du Littoral, a reçu un appel de voisins à Bamenda l’informant de l’incident. Elle s’est immédiatement rendue à Bamenda après avoir vu la vidéo.

« Mercredi, quelqu’un m’a appelée et m’a demandé si j’étais Madame Cynthia. Ils ont demandé avec qui mon enfant vivait à Bamenda. J’ai répondu ma cousine, bien que ma sœur aînée soit également là-bas. Ils m’ont envoyé une photo de l’enfant qui avait été chargée de chercher de l’eau. Ses pieds sont endommagés », raconte Cynthia.

Selon Cynthia, sa fille, qui vivait avec sa cousine, a été accusée de vol d’argent lors d’une fête d’anniversaire. En rentrant à la maison et en ne trouvant pas l’argent, sa cousine et sa sœur aînée ont commencé à accuser et à battre l’enfant.

L’abus a duré deux jours, au cours desquels la fille a été ligotée et enfermée dans la maison. La sœur de Cynthia, la femme du Pasteur de l’Église Presbytérienne de Ntarikon, a rejoint l’abus, brûlant les doigts de l’enfant avec un briquet pour forcer une confession.

« Quand je suis arrivée à Bamenda, les voisins m’ont expliqué que ma fille, ma cousine et ma sœur aînée étaient allées à un anniversaire, et elles avaient mis de l’argent dans le sac de couches du bébé. Mais à leur retour, l’argent n’a pas été retrouvé, et elles ont commencé à accuser ma fille et à la battre. Elle a été battue pendant deux jours, ligotée avec des cordes et enfermée dans la maison.

Ma cousine, après avoir battu ma fille, a appelé ma sœur de Ntarikon, la femme du Pasteur, qui est venue et elles ont continué à la battre et à brûler ses doigts avec un briquet tout en la forçant à admettre qu’elle avait pris l’argent », raconte Cynthia en pleurant.

Cynthia a également décrit comment sa sœur (femme du Pasteur) et sa cousine ont utilisé un fer à repasser chaud pour brûler les pieds de sa fille, l’empêchant de marcher. « Vous avez brûlé mon enfant pendant deux jours, l’avez enfermée dans la maison et êtes parties sans lui donner à manger », s’écria Cynthia. L’enfant, qui a maintenant des difficultés à marcher, a été diagnostiquée par l’hôpital avec des brûlures sévères qui mettront du temps à guérir.

Cynthia a signalé l’incident à un avocat des droits de l’homme, qui poursuit l’affaire en justice.

Dans un message audio sur WhatsApp, la femme du Pasteur de l’Église Presbytérienne est entendue implorant la clémence, admettant qu’elles avaient appris leur leçon. Cependant, l’avocat insiste sur le fait que la prison est la seule façon pour elles de montrer un véritable repentir.

L’avocat des droits de l’homme a affirmé qu’aucun tribunal ne peut excuser les actes commis contre la fillette de huit ans.

Source CA