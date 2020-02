La Famille de Guy Marius Sagna demande sa libération…

C’est la première fois depuis l’incarcération de son fils qu’il s’exprime sur le sujet. Célestin Sagna, est désespéré et s’en remet à Dieu. Il n’a que des prières pour la libération de l’activiste. «Tout ce que je souhaite, c’est la libération de mon fils Guy Marius Sagna», a-t-il dit sur les ondes de la Rfm.

Son frère Mathurin quand à lui interpelle le Président, «je dois vous avouer que nous ne sommes pas contents. Et pour cause, Guy Marius Sagan ne mérite pas la prison. Nous interpellons solennellement le Chef de l’Etat Macky Sall et la Justice afin que notre frère Guy Marius Sagna puisse être libéré», a plaidé la famille «Sagna».