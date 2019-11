Agression armée d’un commerçant : La fille de Alioune Mbaye Nder et sa bande placés sous mandat de dépôt par le juge du quatrième cabinet.

L’enquête préliminaire sur l’agression armée du commerçant Mohamed Diagne été bouclée ce mercredi. Déférés au Parquet, après une garde à vue prolongée, Adja Mbaye, la fille de Alioune Mbaye Nder, et sa bande ont été placés sous mandat de dépôt, par le juge du quatrième cabinet.

Le magistrat instructeur a visé l’association de malfaiteurs, vol en réunion, violence et voies de fait. Ils vont passer leur première nuit en prison. D’ailleurs, des sources judiciaires précisent que les personnes citées dans l’agression armée du commerçant Mouhamadou Mohamed Diagne seront jugées en correctionnelle.

La fille du chanteur et ses acolytes vont ainsi méditer en prison sur leur sort en attendant leur jugement. Adja Mbaye et ses amis ont été arrêtés par les éléments de la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie de Colobane, la semaine dernière, pour avoir commandité l’agression armée d’un commerçant.

Le plaignant a été attaqué près de la Mosquée de la Divinité sise à Ouakam. Le jour des faits, « une dispute a éclaté », et l’un des agresseurs « s’est emparé d’un couteau » et a « frappé la victime à la poitrine ». Mouhamadou Moustapha Diagne a ainsi déposé une plainte auprès du procureur de la République…