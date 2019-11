Dans la commune rurale de Dioulacolon, des enfants scolaires et non scolaires ont battu le macadam à travers les rues du village. L’objectif est de réclamer leur enregistrement à l’état civil. Ils étaient plus d’une certaine à marcher pour inviter les parents et autres autorités à leur accorder ce droit fondamental dans leur vie de personne. L’événement est sous l’égide de l’UNICEF en partenariat avec l’Union des Radios Communautaires (URAC). Ainsi la radio Endam FM qui émet dans la localité, a retransmis en direct cet événement. Sur près d’un kilomètre, ces enfants encadrés par des adultes, ont marché jusqu’à la sous-préfecture où ils ont remis un mémorandum au chef de l’exécutif. Sur les lieux, parents d’élèves, notables, chef du village, imam et autres notabilités étaient là pour accueillir les marcheurs. Et le sous-préfet a promis de transmettre ce mémorandum à de droit. Pourtant dans cette commune rurale, la mairie a fait des efforts dans l’enregistrement des enfants à la naissance. Mais des efforts restent encore à faire selon les marcheurs et quelques enseignants interpellés.

ELHADJI MAEL COLY