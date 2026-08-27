La fin du monopole de PASTEF…une réorganisation indispensable pour le parti de Sonko

Alors que le sentiment de victoire facile gagne certains rangs de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), le paysage politique sénégalais se reconfigure. Face à la structuration d’un bloc d’opposition et au risque du « tout sauf Sonko », le parti au pouvoir ne peut plus se reposer sur la seule aura de son leader. Pour éviter un revers électoral brutal, ses cadres et militants doivent d’urgence quitter les cortèges officiels et réinvestir leurs bases locales.

L’heure n’est plus à la célébration ni à l’excès de confiance dans les rangs des patriotes. Si PASTEF a su porter son projet au sommet de l’État avec un soutien populaire massif, le paysage politique évolue rapidement et ne garantit plus de victoire facile. Les prochaines échéances électorales s’annoncent particulièrement disputées, et penser que le succès sera une simple formalité serait une erreur stratégique majeure.

Dans l’entourage d’Ousmane Sonko, une certaine inertie semble s’être installée chez plusieurs cadres et responsables du parti. Beaucoup accompagnent en permanence le leader lors de ses déplacements publics, négligeant le travail d’ancrage et de présence effective au sein de leurs circonscriptions respectives. Cette omniprésence médiatique aux côtés de la figure tutélaire ne saurait remplacer l’animation quotidienne des bases locales, essentielle pour maintenir le lien avec les citoyens.

Les observateurs avertis de la scène politique soulignent un changement de dynamique significatif : le parti au pouvoir ne détient plus le monopole exclusif des cœurs et des suffrages. L’opposition, bien que fragmentée, apprend de ses erreurs passées et commence à structurer une réponse plus articulée. Dans ce contexte réorganisé, la bienveillance de l’opinion publique n’est plus un chèque en blanc, mais un capital qu’il faut constamment entretenir.

Une menace plus insidieuse se profile à l’horizon : la constitution progressive d’un bloc d’opposition unifié sous le mot d’ordre informel du « tout sauf Sonko ». En politique, les coalisés contre un adversaire commun réussissent souvent à transcender leurs divergences idéologiques. Si ce scénario venait à se concrétiser lors des prochains scrutins, PASTEF pourrait se retrouver face à une arithmétique électorale défavorable, à l’instar de grands mouvements pris de court dans l’histoire récente du pays.

Pour parer à cette éventualité, la direction du parti doit exiger un redéploiement immédiat de ses cadres sur le terrain. L’investiture des bases locales, des quartiers urbains jusqu’aux villages les plus reculés, est la seule garantie contre un reflux électoral. Les responsables doivent quitter l’ombre protectrice du sommet pour aller écouter les doléances, rendre compte des actions gouvernementales et remobiliser la jeunesse militante.

L’excès d’assurance reste le principal ennemi des partis parvenus au pouvoir. Croire que l’aura personnelle d’Ousmane Sonko suffit à porter chaque candidat local est un calcul risqué. Chaque localité a ses réalités propres, ses tensions sociopolitiques et ses leaders d’opinion ; ignorer ces spécificités au profit d’un discours national homogène expose le parti à des dévenues cuisantes lors des votes de proximité.

Ce travail de reconquête permanente passe également par la structuration des instances de base et l’ouverture du parti. PASTEF gagnerait à revitaliser ses cellules locales en leur donnant davantage d’autonomie et de moyens pour agir au plus près des populations. Écouter les critiques constructives des sympathisants et répondre aux attentes socio-économiques urgentes permet de bâtir une protection solide contre la démobilisation des électeurs de la première heure.

Par ailleurs, la bataille de la communication doit s’adapter aux nouveaux défis. Il ne s’agit plus seulement de mener un discours d’opposition ou de dénonciation, mais d’expliquer avec pédagogie les réformes engagées et d’assumer les choix de gouvernance. Une présence proactive sur le terrain et dans les médias locaux est indispensable pour désamorcer les narratifs de l’opposition avant qu’ils ne prennent racine.

L’avenir électoral de PASTEF dépendra de sa capacité à transformer l’élan populaire initial en une organisation politique rigoureuse, disciplinée et constante. En politique, rien n’est jamais définitivement acquis et la légitimité se réinvente à chaque élection. Il appartient désormais aux responsables du parti de dépasser l’autosatisfaction, de regagner leurs bases et de travailler d’arrache-pied s’ils veulent éviter un réveil douloureux lors des prochains rendez-vous électoraux.

La rédaction de Xibaaru