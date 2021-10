La FSAPH demande un conseil présidentiel sur le handicap

La fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) a fait face à la presse ce jeudi. Les camarades de Yatma Fall se sont exprimés sur la situation actuelle du pays. Dans un contexte préélectoral ils sont revenus sur le rôle et la place des personnes handicapées dans les élections.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 septembre 2021, le président Macky Sall avait demandé l’évaluation de la loi d’orientation sociale. « La prise en charge correcte des personnes vivant avec un handicap : sur ce point le Chef de l’Etat a indiqué qu’il accorde une attention toute particulière à leur forte implication dans le développement national et a invité le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à engager avec les acteurs concernés, l’évaluation de l’application intégrale de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010, plus de 10 ans après son entrée en vigueur », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.

Cette décision est fortement saluée par le président de la FSAPH. Mais Yatma Fall a rappelé au président Macky Sall qu’ils ont déjà fait l’évaluation et qu’il ne restait plus qu’à passer à l’acte en convoquant un conseil présidentiel sur le handicap. « Parce que cela va permettre au président de réunir autour de lui tous les ministères sectoriels concernés par la question du handicap », déclare-t-il face à la presse.

Sous un autre registre, Yatma Fall et Cie se sont penchés sur la question des prochaines élections locales prévues le dimanche 23 janvier 2022. Et les handicapés ne comptent pas rester sur la touche lors de ces prochaines joutes électorales. Ils vont intégrer les listes dans chaque localité pour avoir des représentants dans les communes et départements.

La bande à Yatma Fall a profité de l’occasion pour féliciter les Lions malentendants qui ont remporté la première édition de la CAN des sourds.