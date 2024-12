La haute trahison de Cheikh Oumar Diagne (Par Aoua Bocar Ly-Tall)

Très souvent, quand Monsieur Cheikh Oumar Diagne ouvre la bouche, il en sort des propos intempestifs, peu réfléchis et infondés qui soulèvent indignation, tristesse et colère des gens. « Parlez de moi en bien ou parler de moi en mal, mais PARLEZ DE MOI », semble être la devise de Monsieur Diagne. Il vient encore d’atteindre cet objectif en ce 24 décembre 2024 en affirmant que : « Les tirailleurs sénégalais sont des Traites. » Voilà une affirmation basée sur une complète ignorance du contexte historique de la participation de ces combattants Africains à la libération de la France du Nazisme dénommés « Tirailleurs sénégalais » même s’ils ne venaient pas uniquement du Sénégal mais de dix et sept (17) pays d’Afrique subsaharienne. Ce, sans compter ceux qui venaient des pays frères de l’Afrique du Nord. Notons en passant que ce massacre d’anciens combattants Africains contre l’Allemagne Nazie a également eu lieu en Algérie, dans la ville de Séti, le 8 mai 1945.

Monsieur Oumar Diagne semble ignorer que le recrutement de ces Africains s’opérait dans un contexte de domination coloniale où le colonisé n’avait pas son mot à dire sur les décisions du colonisateur. Comme vient de le rappeler l’historien Maodo Ba, lui-même petit-fils d’un « Tirailleurs sénégalais« : «…les non-conscrits sont des indigènes recrutés de force dans les colonies de l’AOF et de l’AEF durant la Première Guerre comme la Seconde Guerre mondiale.» Pire encore : « Des villages entiers ont été rayés surtout dans l’AOF pour obliger les indigènes réfractaires à se mobiliser dans l’armée française », dit-il. (Cf.: DakarMatin / Matar Cissé, 24/12/24). Donc, le recruté n’avait pas le choix d’aller combattre ou pas.

C’est face à l’enlisement et les immenses pertes de l’armée française surtout à la bataille de la Marne en 1914 que la France s’est tournée vers son empire colonial. Ce faisant, elle se lança quelque fois avec violence dans des opérations de recrutement de combattants en Afrique tant de l’Ouest que du Nord. C’est donc fondamentalement faux, quand monsieur Oumar Diagne soutient que les « Tirailleurs sénégalais » se battaient pour de l’argent. Dans son ignorance, il les assimile à des mercenaires. Or, ceux-ci négocient dès le départ les services qu’ils vont fournir et leurs rémunérations.

Alors que les soldats Africains ne savaient ni ce qui les attendait en France, ni s’ils allaient être payés au terme de leur participation à cette guerre des blancs. C’est en voyant au moment de la démobilisation leurs collègues français percevoir des primes de guerre, qu’ils ont réclamé leur part vu qu’ils avaient combattu avec eux sur les mêmes champs de bataille, vécu les mêmes souffrances, opéré la même résistance et gagné ensemble la guerre de libération de la France. D’ailleurs, beaucoup de soldats français et de citoyen-e-s des villes libérées par l’armée africaine ont soutenu et soutiennent encore les revendications de ces vaillants soldats Africains. Notons qu’ils n’étaient pas non plus intellectuellement des abrutis. Ils avaient beaucoup appris des us et coutumes des Occidentaux et y faisaient face avec intelligence.

En outre, les affirmations de Monsieur Diagne constituent une offense non seulement à la mémoire des « Tirailleurs sénégalais » et à leurs descendant-e-s, mais aussi à toutes les générations d’Africain-e-s qui se sont engagés dans la lutte contre l’oubli du massacre de Thiaroye 44, et, pour que justice leur soit rendue. De même, Monsieur Diagne insulte l’intelligence de générations de poètes, de cinéastes, de documentalistes, d’écrivains, d’artistes, d’historiens, d’experts dans divers domaines et celle des autorités politiques qui se sont engagés avec force et détermination pour la cause de ces « Tirailleurs sénégalais » qui dit-il, sont des traites. Il est l’unique être intelligent à comprendre que c’était pour des traîtres que tout ce beau monde exigeait durant des décennies la reconnaissance de leur massacre et sa réparation.

Quand ces propos offensants viennent au lendemain de la brillante commémoration du 80ème anniversaire du massacre de Thiaroye organisée par l’État du Sénégal en présence d’invités de marque, de la Diaspora africaine en Europe et en Amérique et la participation du peuple sénégalais, cet acte est gravissime, c’est une haute trahison.

C’est à un travail de sape de tous les efforts, de toutes les énergies intellectuelles et matérielles que vient de se livrer M. Diagne. C’est une haute trahison avant tout vis-à-vis de son employeur notamment, le chef de l’État du Sénégal. C’est à se demander d’ailleurs entre les « Tirailleurs sénégalais » et Monsieur Oumar Diagne, qui est traitre.

C’est d’autant plus dommage que cette trahison vient d’un homme haut perché à la présidence de la République du Sénégal dirigée par un leader de l’âge du massacre c’est-à-dire 44 ans qui avait su de concert avec son Premier ministre qui avait tapé son poing sur la table en disant au président de la France : «Ce n’est pas à vous de déterminer unilatéralement le nombre de tirailleurs morts pour la France » et qui, ensemble, avaient organisé admirablement en cette année 2024, la commémoration du massacre de Thiaroye 44.

Il est vraiment temps de mettre fin aux multiples bévues de Monsieur Diagne, surtout en tant que membre de l’État sénégalais. Car, il vient d’arroser le Sénégal de honte et d’enlever à ses dirigeants et à son peuple toute la joie et toute la fierté qu’ils/elles avaient tiré de cette magnifique commémoration de Thiaroye 44 au point que le président de la France reconnaisse enfin : « QUE OUI, À THIAROYE 1944, C’ÉTAIT UN MASSACRE. »

Que les descendant-e-s des « Tirailleurs sénégalais » blessé-e-s par les propos offensants du ministre conseiller à la République du Sénégal, reçoivent ici toute ma solidarité.

Dre Ly-Tall Aoua Boca rest sociologue/analyste politique, chercheure & socio-historiographe.