Comment un tirailleur enrôlé de force peut être un traître contre son peuple ? (Par Abdou Fall)

La déclaration du ministre conseiller Cheikh Oumar Diagne sur les tirailleurs continue de lever beaucoup d’encre et de salives notamment sur les réseaux sociaux.

Le DMG du palais, Cheikh Oumar Diagne a estimé, dans une interview à Fafa TV diffusée samedi 21 décembre, que « ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas ce que sont » en réalité ces soldats coloniaux. « Les tirailleurs sont des traîtres. Ils se sont battus contre leurs frères »lors de révoltes ou de guerres anticoloniales en Afrique, a martelé M. Diagne.

Des propos indignes pour un ministre de son rang qui dénigre la mémoire des illustres défenseurs de nos peuples pour un monde libre si on se réfère aux deux guerres mondiales.

Tous les historiens sont unanimes que les tirailleurs ont été d’un grand apport dans le débarquement de Provence à l’automne 1944 qui a conduit à la victoire des alliés pour un monde libre.

Si on revient à l’histoire, le régiment des tirailleurs sénégalais (RTS) a été créé en 1857 par Louis Faidherbe au Sénégal sur ordre de Napoléon III. À ses débuts, les tirailleurs, constitués d’anciens esclaves étaient enrôlés de force dans l’armée coloniale. De même, les tirailleurs sénégalais concernaient la « force noire » issue de l’Afrique noire et les tirailleurs algériens du Maghreb.

Avec l’avènement de la première guerre mondiale, les tirailleurs étaient réquisitionnés et enrôlés de force, ce qui avait créé des révoltes chez les bambaras au Mali durement réprimées. Ensuite, Blaise Diagne, Sous Secrétaire d’État aux colonies, a prêché la bonne parole en Afrique pour enrôler de nouveaux soldats pour faire face à l’occupation allemande.

Dans nos foyers religieux, on a aussi participé à l’effort de guerre pour un monde libre. Ces recrutements concernaient les peuples qui étaient sous l’indigénat et n’étaient pas citoyens des quatre communes du Sénégal.

Avec la survenue de la seconde guerre mondiale, les tirailleurs ont participé à l’effort de guerre comme annoncé plus haut. Après les deux conflits mondiaux, les tirailleurs avec plus de considérations ont continué leur service de maintien de l’ordre dans l’empire colonial français avec les théâtres de Madagascar, Maroc, Algérie, Vietnam….

Ainsi, Cheikh Oumar Diagne ne se rend pas compte qu’en ce moment aucun de ces pays cités n’étaient indépendants. Ils étaient tous sous le joug de la domination française donc il ne peut y avoir de trahison car tous ces faits et gestes concernaient l’empire colonial français.

Enfin, le ministre Cheikh Oumar Diagne doit savoir que les tirailleurs sont différents des spahis et des collabos. Ils se sont donnés corps et âmes pour un monde libre et plus juste si bien que qu’il pourrait avoir quelques bavures ce que est inhérent à toute activité de maintien de l’ordre. Ils doivent mériter respect et considération pour leur sacrifice suprême comme par exemple l’épisode douloureux de Thiaroye 44 que nous avons commémoré ce 1 er décembre 2024, les 80 ans de ce massacre inhumain perpétré par l’armée coloniale française.

Par Abdou Fall, journaliste-Communicant