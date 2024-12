Affaire Cheikh Oumar Diagne : Sidy Braham Dieng prend la défense des tirailleurs

La politisation et l’instrumentation des questions mémorielles sont dans une temporalité présomptueuse d’imposer une historiographie intrinsèquement adossée à une idéologie délétère de déni de tous les évènements sociopolitiques. Or, la mémoire collective s’avère un quantum irréductible aux idéologies populistes ambiantes. Cette fragmentation délibérée de histoire ainsi que cette réappropriation perverse et inappropriée de la mémoire liée à la Seconde Guerre mondiale s’emploient à mutiler la mémoire collective, que symbolise la résilience des combattants sénégalais au moment de l’innommable dévastation mondiale.

Réduire la figure emblématique et atemporel du tirailleur sénégalaise à la traîtrise relève d’une méconnaissance et d’une occultation de l’histoire. Dans une représentation caricaturale mémorielle, Cheikh Oumar Diagne englobe notre histoire dans une perspective populiste sidérante. Dans sa vision biaisée des évènements, l’épigone de la l’agenda nihiliste de la Cancel Culture détricote froidement la quintessence de notre mémoire collective.

L’enlisement intellectuel qui consiste à valoriser davantage le souverainisme obsolète du temps présent que l’histoire glorieuse du Sénégal relève d’une apologie du complotisme abject. Dans l’iconographie nationale, le tirailleur occupe un magistère unique, central et magistral dans la mémoire collective, quand bien même le postcolonialisme imposerait une vision binaire du monde. Dans le processus dérisoire de recouvrement de la souveraineté, rien ni personne ne peut justifier les amalgames et les postures démagogiques d’un totalitarisme en gestation s’inscrivant dans un projet alambiqué d’altération de l’histoire du sénégalais.

Peut-on comparer l’appétence fusionnelle française des Harkis aux valeureux tirailleurs ? Quand la manipulation de la mémoire collective impose un mantra de haine, le lien social risque de s’effilocher. La génération institutionnelle de Macron a reconnu la culpabilité de la France dans les évènements tragiques connexes à la colonisation en faisant une repentance à l’occasion de la commémoration de Thiaroye 44.

Ainsi, le processus de démantèlement de notre histoire coloniale procède d’une idéologie de repli identitaire éhonté. Quid du trublion cheikh Oumar Diagne qui, incapable de proposer la métamorphose sociale et institutionnelle se distingue dans dans la mystification mémorielle dévergondée .Par ailleurs , les tirailleurs sénégalais ne sauraient être les repoussoirs idéologiques et mémoriels d’un agenda victimaire et populiste.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas