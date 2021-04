La journaliste Maty 3 Pommes menacée de mort par des « Sonkolés »

« Cyber harcèlement, menaces de mort : j’ai porté plainte aujourd’hui contre des sympathisants du leader de Pastef Ousmane Sonko », c’est l’information partagée par Maty 3 pommes…

Sur ces auteurs, elle ne laisse planer aucun doute « Les Sonko boys comme vous le savez veulent semer la terreur sur les réseaux sociaux avec les insultes, la calomnie, les menaces de mort ».

« Je m’appelle Maty Fall, victime de cyber harcèlement des sonko boys et il est hors de question que l’on m’empêche de faire mon travail de journaliste avec des menaces. Que vous soyez au Sénégal ou en France avec Interpol il y a plus de Frontière ! J’ai le droit de faire mon travail de journaliste en paix et en sérénité. » A-t-elle réagi ajoutant :

« Heureusement avec les captures d’écran et les vidéos j’ai pu former un dossier complet remis au commissariat. Je ne lâcherai rien. À chaque menace de mort et insultes des personnes seront là pour noter et joindre à mon dossier de plainte.

Et si vous pensez qu’avec facebook on ne peut trouver vos identités avec vos adresses IP, continuez ! Résistance, résistons!!! Dimanche inchalah lou neubouwone dina fégne.Facebook dina yeugou.Diam ak diam ».

