La LD-Debout quitte la coalition Sàmm sa kaddu. Ce départ résulte de la décision de former une intercoalition sous la direction de Macky Sall, le président sortant. Le parti a examiné sa participation à la coalition Khalifa Président et la formation de cette nouvelle alliance avec Macky Sall, Karim Wade, Amadou Bâ, et Idrissa Seck. Selon un communiqué, cette intercoalition a remis en question les convictions de la LD-Debout.

Le parti rappelle qu’il est né d’une opposition aux politiques de l’ancien régime. Il critique sévèrement Macky Sall, l’accusant d’avoir mis le Sénégal dans une situation difficile sur plusieurs fronts, notamment la démocratie et l’économie. La LD-Debout a participé à des luttes pour le départ de Macky Sall et estime maintenant que la lutte contre le régime APR/Benno doit se poursuivre lors des prochaines élections législatives.

Pape Sarr et d’autres dirigeants du parti ont donc décidé de quitter la coalition Khalifa Président, qui fait partie de l’intercoalition soutenant Macky Sall et d’autres leaders. La LD-Debout appelle ses militants à s’opposer à ceux qu’elle qualifie de « prédateurs » responsables des maux du pays, tels que la crise économique et les violations des droits.

En attendant une réunion du Bureau politique pour décider de leur stratégie électorale, le parti encourage ses membres à continuer de sensibiliser les populations et de promouvoir une citoyenneté active pour un Sénégal plus juste.