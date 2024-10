Départ de Aliou Cissé : Ma première lecture (Par Papa Abdoulaye Seck)

Senegal's head coach Aliou Cisse holds a Senegalese flag as he celebrates after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Aliou Cisse n’est plus le coach de notre équipe nationale: un sujet de dissertation pour tout un peuple mais aussi pour les passionnés de football à l’échelle mondiale.

Un tel sujet doit être abordé avec prudence et sagesse, pour éviter qu’il nous plonge dans une crise impactant négativement sur nos futures performances. Cela m’incite d’abord à relever que, dans le sport, le résultat obtenu n’est jamais, en dernière analyse, celui d’une personne mais plutôt celui d’un système. C’est pourquoi je fais partie de ceux qui pensent qu’on doit fixer un objectif à un système et l’éclater en objectifs spécifiques, à l’aune de ses éléments constitutifs (encadrement administratif, autorités de tutelle, joueurs, public, entraineurs, etc.).

Cette approche a l’avantage de nous dispenser d’un procès dans lequel on oublie sa propre responsabilité dans les faits cibles et on s’érige en juge.

Fort de tout cela, je pense qu’il nous faut faire plus d’efforts en menant un diagnostic sans complaisance de notre foot, faute de quoi on risque de faire hors sujet ou de nous contenter d’analyse globaliste.

Quelle que soit notre position concernant le départ de Aliou, on doit retenir au moins les éléments :

1- sous son magistère, aucun cas d’indiscipline n’a été signalé dans la tanière;

2- ce garçon est un homme qui, certes, écoute tout le monde mais il a le courage de respecter son intime conviction et d’assumer;

3-Aliou Cissé n’a jamais été désagréable en réaction à certaines critiques pas toujours enveloppées d’une courtoisie;

4- il sait garantir la confidentialité d’informations susceptibles de saper notre morale. A ce jour, il n’a ni confirmé ni infirmé les retards de paiement de son salaire;

5 -il est un garçon courageux qui, même alité, a managé l’équipe.

En plus de tout cela, les résultats obtenus sur le terrain affichent des records, en parcourant notre palmarès, depuis notre accession à la souveraineté internationale.

Chapeau bas cher champion !

En ce qui concerne la décision prise par le Ministère des Sports, relative à son contrat, je me garde de faire une analyse hâtive et imprudente. Car, de coutume, une autorité prend une décision sur la base d’éléments pas toujours en notre possession. Vu ce qui est décidé, ayons le regard tourné vers le futur proche et lointain. Sous ce prisme, je souhaite vivement que le Ministère et la fédération trouvent rapidement un accord sur la suite à donner à cette affaire. Par ailleurs, je prie pour que Aliou Cissé matérialise, sans délai, l’avenir de son choix.

Sportivement.

PAPA ABDOULAYE SECK

Ancien Ministre