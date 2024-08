La Ligue des Masses félicite le duo Diomaye-Sonko pour…

Communiqué de presse de la LIGUE DES MASSES (L.M)

Le Secrétariat Politique de la LIGUE DES MASSES (L.M) s’est réuni le samedi 17 aout 2024 sous la présidence de son Secrétaire général, le Camarade Cheikh Sidiya DIOP qui a fait un exposé sur l’actualité nationale sénégalaise.

Au chapitre de la vie socio-économique, la LIGUE DES MASSES (LM) salue avec enthousiasme les mesures salutaires et les décisions fortes du régime du Président Bassirou Diomaye FAYE qui contribuent à renforcer l’espérance des Sénégalaises et des Sénégalais en un futur meilleur. Très satisfait du bilan reluisant des cent (100) jours de gouvernance financière et démocratique, le Secrétaire général de la LIGUE DES MASSES (L.M) le Camarade Cheikh Sidiya DIOP rend un vibrant hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE pour ses actions éclatantes, son leadership panafricain et sa sagesse exemplaire qui contribuent à renforcer le Sénégal rayonnant dans le concert des nations.

Dans la même dynamique, la LIGUE DES MASSES (L.M) félicite le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Ousmane SONKO pour sa clairvoyance d’esprit, son implication assidue ainsi que tous ses efforts immenses consentis pour améliorer de façon notable les conditions de vie des populations sénégalaises face à la crise multiforme héritée du régime rétrograde de l’ancien Président dictateur Macky Sall.

Au chapitre de la vie du Parti, le camarade Cheikh Sidiya DIOP Secrétaire général de la LIGUE DES MASSES (L.M) a procédé à une importante communication sur l’implantation des structures du parti et de leur animation ;

Sur le 1er congrès extraordinaire de la LIGUE DES MASSES (L.M) des 11 et 12 janvier 2025 à DAKAR avec comme invitée d’Honneur le Docteur Aissatou MBODJ figure historique et emblématique de la politique sénégalaise et illustre modèle de l’engagement exclusif féminin dans la vie intellectuelle syndicale et politique ;

Sur la demande d’adhésion de la LIGUE DES MASSES (L.M) à l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S) en cours d’instruction au niveau du Comité Éthique de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S) et sur ses échanges avec Monsieur Saleh KEBZABO Président de l’UNDR du Tchad et du Président du Comité Afrique de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S) ;

Sur les attaques intempestives de la nouvelle opposition sénégalaise à court d’arguments, de facto, une véritable force de régression qui se cherche et qui finalement immerge dans une médiocrité incongrue par manque de propositions constructives et responsables ;

Et enfin sur le renforcement des relations avec les partis politiques amis basés au Sénégal et à l’Extérieur.

Au chapitre de la vie politique, la LIGUE DES MASSES (LM) réaffirme son ancrage au sein de la COALITION DIOMAYE PRESIDENT et apporte son soutien indéfectible et sans faille au Président Bassirou Diomaye FAYE et au Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO.

Dans la même dynamique, La LIGUE DES MASSES (LM) se réjouit de son appartenance à la nouvelle majorité présidentielle formée autour des grands idéaux comme le développement économique du Sénégal, la justice libre et respectueuse des libertés fondamentales, la démocratie et l’Etat de droit, la transparence dans la gestion des deniers publics.

Enfin la LIGUE DES MASSES (LM) se réjouit la maturité du peuple sénégalais qui a su avec intelligence faire son choix judicieux à partir du slogan générateur SONKO MOOY DIOMAYE-DIOMAYE MOOY SONKO, la seule alternative crédible capable d’apporter les transformations en profondeur pour un Sénégal fort et énergique.

Fait le 17/08/2024

Cheikh Sidiya DIOP