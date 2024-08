Mbacké est malade…Gallo Ba, le maire qui fuit sa commune

Mairie de Mbacké, le maire Gallo Ba aux abonnés absents

S’il y a un maire qui ne se préoccupe pas de ses administrés, c’est bien Gallo Ba. Eh oui, il n’a presque jamais fait une semaine entière dans la commune. Alors que l’adage dit « on ne gouverne que de très près », lui pense le contraire, toute la semaine à Dakar et rarement le week-end à Mbacké. Et pourtant, il n’a aucune raison de ne pas rester dans sa commune et travailler surtout en cette période de préparation du Magal et de la saison des pluies. D’ailleurs les chantiers financés par le FERA (Fonds d’entretien routier autonome) ont hanté le sommeil des commerçants du marché de Mbacké.

Il suffit d’une petite pluie pour rendre inaccessible les artères du marché. L’eau pénètre parfois même dans certains magasins au grand dam des commerçants qui voient avec désolation et amertume leurs marchandises détruites par les précipitations. Le maire qui n’est plus ministre, se terre à Dakar sans se soucier des difficultés rencontrées par les populations.

L’absence de concertation avec les adjoints au maire a poussé certains d’entre eux de ne plus parler de la mairie. Dans ce lot, figure l’adjoint au Maire Lamine Bara Gaye qui las d’essuyer les insultes et invectives des partisans du maire, a préféré baisser pavillon. La gestion solitaire et l’absence de communication sont notées du côté de la mairie. Seul le secrétaire municipal s’occupe de toute la gestion de la mairie en étroite connivence avec le maire Gallo Ba. Ce dernier se plaît de déclarer à travers un entretien dans un groupe WhatsApp qu’à la prochaine élection municipale, seuls les mourants oseront le défier.

Une déclaration sous forme de menace voilée décriée par les populations qui voient Gallo Ba comme quelqu’un qui les a trahis pour avoir suscité beaucoup d’espoir en lui. Sur la gestion de la mairie, aucune initiative allant dans le sens du développement de Mbacké n’est notée.

Dans le cadre de la coopération décentralisée, la commune gagnerait plus. D’ailleurs, des conseillers municipaux qui ont des relations dans la Diaspora, ont toujours manifesté leur collaboration avec le maire Gallo Ba malgré le fait qu’ils ne sont pas du même camp politique. Il s’agit de Cheikh Tidiane Ndiaye qui a séjourné plusieurs années durant en Europe qui a déclaré plusieurs fois lors des conseils municipaux son désir de présenter des partenaires au maire Gallo Ba qui ne manifeste aucune volonté.

Et pourtant, Mbacké gagnerait beaucoup dans la coopération décentralisée. Ses prédécesseurs Iba Gueye et Abdou Mbacké Ndao ont pu obtenir beaucoup de choses dans le partenariat avec d’autres communes de la Diaspora. Pire encore, la mairie n’a toujours pas réalisé sur fonds propres, un projet dans la commune. Alors que Gallo Ba criait sur tous les toits qu’il fera profiter de son rang de ministre beaucoup de projets pour Mbacké. C’est d’ailleurs ce qui a motivé les populations de Mbacké de le porter à la tête de la mairie.

Du point de vue politique aussi, les déceptions et les défections sont notées du côté du maire. Ce que les uns et les autres reprochent au premier magistrat de Mbacké c’est son manque de considération envers ses proches. Selon un de ses anciens lieutenants politiques, le maire est allergique aux personnes qui ont une idée à faire valoir ou une ambition. D’ailleurs, le maire a tout simplement boycotté la venue du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Touba, de même que les rencontres de la coalition Benno Bok Yakaar à Diourbel sur instruction de son mentor Macky Sall.

En tout état de cause, la côte de popularité de Gallo s’affaisse tel un château de carte car l’espoir qui était placé en lui est en chute libre et les populations qui lui reprochent ses absences notoires et caractérisées dans la commune. Et les futures échéances politiques qui se profilent à l’horizon semblent être très sombres pour Gallo Ba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn