La Ligue des Masses (L.M) désapprouve la ruse du troisième mandat !

La Ligue des Masses (L.M) a analysé avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la situation politique du Sénégal qui vit par des incertitudes les moments les plus sombres de son histoire. En conséquence, la Ligue des Masses (L.M) alerte les acteurs de la vie politique, les organisations syndicales et citoyennes, les élites religieuses et intellectuelles de se dresser en obstruction contre cette volonté ferme de vouloir hypothéquer l’avenir de notre nation dans une crise concave sans issue.

La Ligue des Masses (LM) désapprouve cette ruse du troisième mandat qui est politiquement impopulaire, juridiquement anticonstitutionnelle, moralement illégitime, culturellement désuète et économiquement vouée à l’échec. De facto, la Ligue des Masses (L.M) demande solennellement au Président Macky Sall de se ressaisir, de ne pas tenter de briguer l’impossible et d’adopter une posture républicaine et démocratique afin de terminer son deuxième et dernier mandat en beauté.

La Ligue des Masses (LM) a noté et magnifie également la dynamique en place ainsi que la mobilisation en cours pour mettre un terme au régime actuel. De facto, la Ligue des Masses (L.M) réitère son soutien total au Président Ousmane SONKO ainsi qu’à tous les prisonniers politiques dont le parti exige la libération immédiate et sans condition. Par ailleurs, la Ligue des Masses (L.M) désapprouve amèrement le recul profond de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés fondamentales du Sénégal.

Enfin, La Ligue des Masses (L.M) réaffirme son ancrage intégral et son appartenance indéfectible au sein de l’opposition démocratique et républicaine et elle invite toutes les convergences à se fédérer en une seule synergie afin de persévérer dans le combat de l’avènement d’un Sénégal démocratique, égalitaire et prospère.

Cheikh Sidiya Diop

Secrétaire général de la Ligue des Masses