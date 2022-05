Les personnes qui croient que la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar est sauvée ne doivent pas crier victoire de sitôt. La décision du Conseil Constitutionnel ne concerne qu’un remplacement de genre. Elle autorise le mandataire national Déthié Fall à remplacer les deux hommes par deux hommes. Mais ce remplacement ne permet pas de respecter la parité.

Voici l’avis d’un spécialiste sur la question :

« Les candidats de la liste Yéwwi Askan Wi Dakar qui ont désisté sont tous hommes et comme le Conseil constitutionnel a accepté votre désistement et non la liste, la DGE vous attend pour les remplacer. N’oubliez pas nak qu’un homme qui désiste est remplacé par un homme. Deux hommes ont désisté, vous allez les remplacer par deux hommes. Lolou lä code bi wax. Après bolène paré le conseil va se pencher sur la recevabilité de votre liste. Et si votre liste nationale est rejetée, le bye bye sera toujours d’actualité. »