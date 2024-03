La Loi d’amnistie est plus « vomie » que le report de la présidentielle…

Macky Sall devient de plus en plus mal aimé dans ce pays qu’il dirige depuis 12 ans. En moins d’un mois, le Président Macky Sall a vu sa côte de popularité dégringoler de façon vertigineuse. Il est passé de « héros bâtisseur » à Monsieur « zéro démocratie ». Il a pris des initiatives impopulaires qui ont remis à zéro le compteur de ses réalisations et noirci son bilan immatériel. Le report de la présidentielle a fait de lui « un dictateur ». Cette décision lui a valu des critiques du monde entier. Mais le Président ne s’arrête pas. Il engage sa majorité à l’Assemblée Nationale dans le vote d’une loi encore plus impopulaire que le report de la présidentielle…

Le report de la présidentielle a fait de Macky Sall un assoiffé du pouvoir. Les presses internationales lui ont collé les qualificatifs les plus nauséeux du monde entier : « autocrate » « démon-crate ». Ils sont même allés le qualifier de « dictateur » du Sénégal. Macky Sall, comme il l’a déclaré lors de son entretien avec des médias, ne mérite pas du tout, tout le traitement qu’il a subi. Macky Sall va partir tout en laissant tout un bilan positif à la tête du Sénégal.

Macky Sall risque cependant de partir de la tête du Sénégal avec l’impression d’être négatif. Qui peut comprendre que Macky Sall, malgré tous les tollés suscités, maintienne toujours sa décision d’introduire un projet de loi qui efface tous les actes criminels commis en 2021 et en 2024. Macky Sall se rend même complice de tous les délits durant ces périodes. Une décision que les Sénégalais auront du mal à lui pardonner.

Et les Sénégalais n’ont pas encore digéré le report que le Président de la République en rajoute une couche amère et dégoûtante avec une loi d’amnistie. Il veut amnistier tous les faits délictueux et criminels ayant trait aux manifestations publiques de 2021 à 2024. Les victimes n’ont pas encore fait leur deuil. Les suspects n’ont pas encore été jugés. Et nonobstant l’absence de condamnations, le président Macky veut amnistier…mais quoi en fait ?

La loi d’Amnistie est plus impopulaire que le report de la présidentielle selon les sénégalais interrogés. Amnistier des criminelles qui ont brûlé vives deux sœurs âgées respectivement de 7 et 21 ans, toutes élèves, dans un bus tata…c’est encore plus douloureux. Le Sénégal n’est pas dans le cas de l’Afrique du Sud pour aller vers la « vérité et la réconciliation ».

Le Sénégal ne vit ni crise ni conflit ethnique encore moins un soulèvement populaire. Et Macky Sall fait un dialogue puis veut une loi d’amnistie…comme si le Sénégal venait de sortir d’une crise sociale qui avait tout détruit. Il a en plus créé sa crise en reportant l’élection présidentielle. Et maintenant il amnistie des gens qui n’ont rien à voir avec la présidentielle

Macky Sall en rajoute vraiment une couche. Il crée toutes les conditions pour que le Sénégal soit plongé dans une crise. Au nom de quoi, l’UE se permet de s’ingérer dans les affaires internationales du Sénégal ? Dans beaucoup de pays d’Europe qui n’ont aucune leçon à donner au Sénégal, se passe beaucoup de situations anti démocratiques. Mais que font les fumistes de l’UE ? Ils croisent les doigts. Osent-ils une seule fois se prononcer sur la situation de l’élection présidentielle aux Etats-Unis d’Amérique avec le cas de Donald Trump ?

Macky Sall a beaucoup prête le flanc. Jamais les Sénégalais ne vont accepter qu’une loi d’amnistier accordant à des criminels que leurs actes délictuels restent impunis. Tous ceux qui ont commis des actes délictuels durant les périodes de 2021 et 2024 doivent payer de leurs actes. Pourquoi donc, doivent-ils bénéficier d’une loi d’amnistie, Imaginons une seule fois qu’un tel projet de loi puisse passer ? Quelle sera alors la réaction des familles des victimes de tous ces actes criminels commis ou commandités par des individus très lâches qui n’ont pour seul dessein que de déstabiliser le Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn