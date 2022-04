La manif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne interdite

Des membres de la société civile voulaient marcher, ce mercredi 27 avril 2022, du Rond-point de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) à la devanture de la maison d’arrêt de Rebeuss pour exiger la libération de Cheikh Oumar Diagne, placé sous mandat de dépôt suite à une plainte du député Djibril War pour diffamation et injures publiques. Mais la manifestation est interdite par le Préfet de Dakar.

«Est interdite la marche projetée, le mercredi 27 avril 2022, de 9 heures à 14 heures, sur l’itinéraire rond-point Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud)-hôpital Fann-marché Tilène-Poste Médina-devanture de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, pour les motifs ci-après : risques de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens», déclare l’autorité administrative via un arrêté.