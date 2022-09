La nomination d’Amadou Ba est un immense espoir, selon

La nomination de Amadou Bâ, le 17 septembre dernier, en qualité de Premier ministre, trois ans après la suppression du poste et le départ de Mouhamed Boune Abdallah Dionne, suscite un immense espoir dans de larges franges de la population.

La compétence de celui qui fut ministre sous Macky Sall, de 2013 à 2020, est avérée; sa capacité à faire travailler une équipe ou des équipes, ne fait l’ombre d’aucun doute,-il l’a prouvé depuis son passage à la tête de la Direction générale des Impôts et Domaines-, sa capacité à négocier et à rester zen dans les situations les plus difficiles peuvent augurer de lendemains enchanteurs pour le Gouvernement et d’une prise en charge effective et rapide des préoccupations des Sénégalais.

La situation économique et financière est certes extrêmement difficile, marquée qu’elle est par une inflation galopante aggravée par la guerre russo-ukrainienne, malgré des subventions de 620 milliards pour soutenir les prix des principales denrées et des hydrocarbures, un endettement lourd(67% du PIB, à 3 points seulement du seuil défini par l’Uemoa), des défis énormes et les attentes multiples, mais impossible n’est pas Amadou Bâ. Lire la suite en cliquant ICI