La Pêche: Un secteur négligé au sénégal…..

La pêche maritime est un secteur clé du développement économique et social. Elle occupe la première place des exportations au Sénégal, contribue à la création et la consolidation de nombreux emplois et participe largement à la satisfaction des besoins nutritionnels des populations. Aujourd’hui nous remarquons que des contraintes majeures qui hypothèquent l’exploitation durable des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques en Afrique de l’Ouest, il y a une trentaine d’années, étaient jugées très abondantes. Cette situation a beaucoup changé et se caractérise de nos jours par une surexploitation de certains stocks, la détérioration de l’environnement marin et une forte croissance de la demande liée à la pression démographique.

Le Sénégal, où la pêche figure parmi les secteurs prioritaires de développement, n’échappe pas à cette tendance. Actuellement la pression sur les ressources a atteint un niveau très critique. La surexploitation de certains stocks, notamment les démersaux côtiers, est déjà nettement perceptible. La raréfaction de la ressource et la concurrence ont exacerbé les conflits tant au niveau de la pêche artisanale, qu’entre la pêche industrielle et la pêche artisanale.

L’augmentation de la population, de 3,8 millions en 1960 à 8,4 millions en 1996, la prolifération des industries d’exportation, ont contribué à une forte croissance de la demande. L’offre de poisson pour la consommation nationale a été d’environ 300 000 tonnes en 1998 et les exportations pour la même année ont été d’environ 110 000 tonnes, pour un potentiel global de capture estimé à entre 375 000 et 585 000 tonnes (MPTM, 1998). Même dans la situation la plus favorable, la demande nationale, estimée à 600 000 tonnes à l’horizon 2015 pour une population qui aurait presque doublé, serait difficilement satisfaite.

Quelques solutions envisageables: privilégier la consommation nationale par rapport à l’exportation des produits de la pêche, c’est à dire renoncer en partie ou en totalité à l’apport en devises, développer l’aquaculture, importer du poisson pour satisfaire la demande ou tendre vers des produits de substitution. Toutes ces stratégies apparaissent comme des défis et par conséquent seront difficiles à mettre en œuvre en raison de plusieurs facteurs : demande mondiale de produits halieutiques en croissance, appauvrissement croissant des sols et ses conséquences sur l’agriculture et l’élevage et sur les produits de substitution, rareté des ressources financières, etc.

L’avenir est donc plein d’incertitudes. Cependant un nombre important d’intervenants dans le secteur de la pêche s’accordent sur le fait que la poursuite de la croissance de l’effort global de pêche et des capacités de transformation dans les mêmes conditions que présentement, risquerait de conduire à la surexploitation de l’ensemble des ressources halieutique.

A partir de 1976, des efforts ont été fournis pour améliorer la réglementation des activités de pêche, le cadre institutionnel et pour renforcer les moyens de contrôle et de surveillance, afin de garantir une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse des ressources halieutiques et d’arriver à une exploitation durable (Lois de 1976 et 1987 portant code de la pêche maritime et différents programmes de développement).

Malgré tous ces efforts, l’état actuel des ressources montre suffisamment d’indices de surexploitation de certains stocks, notamment les démersaux côtiers, (MPTM,1998).

Diary Mohamed Baldé pour Xibaaru. sn