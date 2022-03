La personne qui rend Sonko fou…ce n’est pas Macky Sall

Le leader du Parti des Patriotes pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à se construire un petit empire dans le landerneau politique. En quelques années, Ousmane Sonko est devenu un « intouchable ». Ces camarades de l’opposition ont fait de lui le chef incontesté. Le député accusé de viols par la masseuse Adji Sarr n’a d’yeux que pour le fauteuil de Macky Sall. Il a fait du chef de l’Etat son ennemi numéro. Mais une menace plus grande que Macky plane sur sa tête.

Les relations entre Ousmane Sonko et Macky Sall sont loin d’être au beau fixe. Et cela tout le monde le sait. Pourtant ces deux hommes se ressemblent plus qu’ils ne veulent le croire. Ils passent tout leur temps à défier les Sénégalais. Mais pour le leader de Pastef, le locataire du Palais est l’incarnation du mal. Et si cela ne tenait qu’à Sonko, le chef de l’Etat ne resterait pas une minute de plus sur son fauteuil. Mais l’affaire du viol a ralenti son élan…

La jeune masseuse a démontré qu’elle est la seule capable de faire bouger Sonko de son confort. Il suffit juste qu’Adji Sarr fasse une sortie pour que les plans du leader de Pastef soient chamboulés. Mais elle est aussi la seule qui puisse s’en prendre à Sonko avec une certaine impunité. Toute personne qui parle de Sonko est automatiquement descendue par les patriotes sauf Adji Sarr qui semble tenir le bon bout. Et si elle n’avait pas fait ses dernières interviews, le nouveau maire de la capitale du Sud se serait peut-être concentré davantage sur son « Burok ». Mais sa présumée victime a jeté du sable dans ses projets.

Mais la remarque à faire dans les sorties d’Adji Sarr est que la jeune masseuse tutoie comme elle veut Ousmane Sonko « mou sell mi » (le saint), comme l’appelle ses inconditionnels. « Je ne crois pas en la justice de mon pays, car celle-ci et l’Etat craignent le gars », dit Adji Sarr sur Sonko. « Quelqu’un qu’on a accusé de viol et qui devient maire… alors qu’avant d’être accusé de viol, il n’était rien du tout seulement un simple député », rajoute-t-elle sur son bourreau présumé. Une familiarité entre les deux personnes qui est un véritable défi pour la raison.

Mais cette familiarité est loin d’être partagée par le patriote en chef. Connu pour être un homme qui cite directement le nom des personnes à qui il s’adresse, Ousmane Sonko n’a jamais cité le nom de sa victime présumée. Personne n’a vu ou entendu le leader de Pastef prononcé le nom d’Adji Sarr. D’ailleurs dans ses sorties médiatiques il fait le tout pour ne pas parler d’elle. Pire il trouve toujours le moyen de tout mettre sur le dos de son pire ennemi, Macky Sall.

Des experts en communication diront sans doute que Sonko adopte cette posture pour ne pas faire la promotion de sa victime. Mais cette position nous pousse plus à nous interroger sur les véritables relations qu’entretiennent Sonko et Adji Sarr. Le procès tant attendu permettra peut-être de donner une version de l’histoire. Mais seules ces deux personnes sont en mesure de nous dire ce qui s’est passé au salon « Sweet Beauty ».

Adji Sarr a raconté sa version des faits dans les moindres détails. De la sodomie à la violence puis aux menaces. mais Sonko lui, n’a jamais livré sa version des faits…Jamais. Comme s’il avait peur de se tromper dans ses versions. Mais quoiqu’il en soit, Adji Sarr reste le seul mystère que Sonko n’arrive pas à résoudre. S’il arrive à faire face à Macky Sall sur le plan politique, il n’a pas encore trouvé la bonne combine pour dompter Adji Sarr. Alors voilà deux personnes ne se quitteront pas de sitôt.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru