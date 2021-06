La plateforme Xipil Xol magnifie la tournée économique de Macky

Du 29 au 1er juin, le Président de la République a effectué une visite de travail, sous la déclinaison d’une tournée économique dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, afin de se rendre compte de l’état d’avancement des réalisations des politiques publiques entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du PAP 2A (Plan d’Actions Prioritaires Aménagé et Amélioré de la phase 2 du Plan Sénégal Emergent). Fidèle à sa politique de proximité fondée sur l’échange avec les populations et les différents acteurs évoluant dans le domaine des transports, cette tournée fut une opportunité pour le Chef de l’État d’apprécier les multiples réalisations qui, de façon significative, participent au désenclavement des régions Centre, Est et Sud-est et à la réduction des inégalités sociales pour le bien-être des populations partout dans le pays. Les populations très enthousiastes ont ainsi déroulé le tapis rouge au chef de l’Etat, en reconnaissance aux grands efforts fournis pour rehausser leur niveau de vie, en leur facilitant l’accès aux besoins primaires de santé, avec l’érection d’hôpitaux (Kaffrine et Kédougou), d’infrastructures routières (réhabilitation de la route Nganda Kaffrine), etc. La plateforme Xipil Xol, sous la coordination de M. Doro Gaye, félicite le chef de l’Etat pour sa vision éclairée de porter notre économie nationale à un niveau jusque-là jamais atteint. En se rapprochant de ses populations pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux entamés depuis son accession à la tête de ce pays et pour booster certains projets et programmes en cours, le Président Macky Sall essuie ainsi les encouragements de Xipil Xol qui réitère son engagement et sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence à l’horizon 2035.

Inauguration de l’hôpital, de Kaffrine

C’est la première étape de sa tournée de trois jours dans trois régions. Présents sur les lieux, les membres de Xipil Xol ont pu constater ce bijou d’un coût de 19 milliards 665 millions 571. 390 FCFA, remis aux populations qui faisaient jadis des trajets de région en région pour se faire soigner. Maintenant, l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine qui compte 150 lits ainsi que de services que requiert une infrastructure sanitaire moderne, va soulager les populations du Ndoucoumane et même d’autres usagers de la région. Il s’agit de services de médecine interne et de chirurgie, mais surtout de services spécialisés (ORL, ophtalmologie, service bucco-dentaire, gynécologie, obstétrique, cardiologie, dermatologie, pédiatrie). S’y ajoutent des services de consultations externes, une pharmacie centrale, un laboratoire, une imagerie, une banque de sang, sans compter l’administration, la maintenance, la buanderie et la morgue. Xipil Xol, par la voix de son coordonnateur décerne les vives félicitations au chef de l’Etat pour avoir apporté une réponse positive au souci de santé des kaffrinois.

Inauguration de la Route Kaffrine/Nganda à Nganda

Après avoir assisté à la cérémonie officielle de l’inauguration de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine (centre), le président Sall et sa délégation ont rallié Nganda. C’est donc tard dans la soirée que Macky Sall a procédé à l’inauguration du tronçon routier reliant Kaffrine à Nganda et long de 35 km. Il faut dire que le bitumage du tronçon Kaffrine-Nganda était une longue doléance des populations, cet axe routier en direction de la Gambie étant l’une des plus empruntées de la région de Kaffrine. D’un coût de 11 milliards 302 millions 879.438 francs CFA, l’infrastructure routière a été réalisée par Jean Lefebvre Sénégal, sous la supervision du CEREEQ, Centre expérimental de recherches et d’études pour l’équipement. La plateforme Xipil Xol se joint aux populations pour dire un grand merci au Président Sall à qui ils témoignent encore toute leur satisfaction.

Inauguration de l’Hôpital Régional de Kédougou

Après plus de deux ans de travaux, l’hôpital de Kédougou vient soulager la population et le personnel de santé avec 150 lits disponibles. À l’intérieur, le matériel moderne est installé avec commodité, avec quatre blocs opératoires pour l’hôpital. Le Président de la République a inauguré aussi le Système d’alimentation en eau de Kédougou. D’un coût de 6 milliards de francs CFA, entièrement financé par l’Etat du Sénégal, il peut produire 200 mètres cubes d’eau par jour. Le chef de l’Etat a aussi visité le chantier de la route Kédougou-Salémata et lancé les travaux de PROMOVILLES. Un volume énorme de travail qui a fait réagir M. Doro Gaye et ses membres de Xipil Xol qui témoignent de leur gratitude à l’endroit d’un travailleur hors pair et pour qui ils sont prêts à porter encore les grands défis qui interpellent la nation. Que ça soit des défis sécuritaires, économiques, sanitaires, Xipil Xol s’engage aux côtés du Président Macky Sall et pour toujours.

Mamadou Ndiaye Bambey

Vice-Coordonateur