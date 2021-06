Cheikh Diop salue le travail titanesque de Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye…en banlieue

CHEIKH AHMED TIDIANE MBAYE (MEMPHIS – ETATS -UNIS) : De Colobane aux États-Unis

Admiré et respecté ! Revoilà Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye. Avec sa voix forte, sa carrure imposante, son verbe facile, son art de la communication fin. Il est dit que dans la vie il ya des paroles de vérité qui s’appliquent à certaines personnes avec une justesse admirable. Le sieur Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye est actuellement Manager au National Civil Rights Museum, le lieu ou Martin Luther King a été assassine (Etats-Unis). Cet ancien Cadre de Banque et Spécialiste en Ressources Humaines, ancien responsable à Delta Airlines (Memphis, Tennessee), reste une personne qui impose le respect.

Pondéré à souhait, courtois comme pas un, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye a matinalement cultivé les valeurs cardinales qui sont la marque des grands leaders. Homme du sérail, Cheikh Mbaye ou « Mara » comme l’appelle ses proches a régulièrement donné la preuve de ses compétences dans l’exercice de sa vocation et de ses ambitions. Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye est né Colobane, Dakar. Il est issu d’une très grande famille léboue des douze « Penc de Ndakarou » : Thieudeme, Yakh dieuf, Gouye Salaan, Kaay findiw, Mbot, Hock, Santhiaba, Thieurigne, Mbakeundeu, Diecko, Ngaraaf, Kaay Ousmane Diène ; et aussi de Yoff, Ngor, Ouakam, Mbao, Rufisque, Bargny. Il est nourri par des principes et des valeurs. Il a grandi entre Colobane et la Sicap. Excellent footballeur (c’était un libéro de charme), il a été le Secrétaire General de l’ASC Colobane en 1995-1996. Il a fait ses études primaires à l’école privée Askia Mohamed de Colobane, puis au Lycée Blaise Diagne de Dakar. Il intègre l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de l’Université de Dakar où il a fait la connaissance de son frère et ami Macky Sall qui sera plus tard le 4eme président du Sénégal, et sa sœur et amie Aïssatou Sophie Gladima Siby, actuelle Ministre du Pétrole et des Énergies. Après une formation au Centre de Formation de la Profession Bancaire, puis à l’Institut Technique de Banque de Paris (ITB), il est devenu auditeur interne ensuite rédacteur de crédit aux entreprises à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS). Aux Etats-Unis où il vit depuis 25 ans maintenant, il a eu à occuper plusieurs postes de responsabilité : Entre 1997 et 2003 en sa qualité de Spécialiste en Ressources Humaines dans une entreprise de 6500 employés, dans le Mississippi aux Etats-Unis, il a eu à embaucher plus de 500 Africains dont plus de 75% de sénégalais et 25% d’autres nationalités comme des guinéens, maliens, mauritaniens, gambiens ivoiriens, nigérians, sierra léonais et africains du sud. Il a été auditeur puis responsable du service clientèle dans la chaine hôtelière Holiday Inn, ensuite à Hilton. Il a intégré la banque “Regions Bank” comme responsable du service clientèle puis comme chargé de la formation. Il a travaillé comme superviseur et chef d’escale à Delta Airlines avec plus de 250 vols par jour. Il a rejoint le prestigieux National Civil Rights Museum (le lieu ou Martin Luther King a été assassiné) comme Manager et responsable du service clientèle, ensuite en qualité de Manager en charge de la gestion et de l’exploitation des infrastructures. Il est actuellement le seul sénégalais à travailler dans ce musée qui reçoit plus de 350.000 visiteurs par an. Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye a été élevé au rang de Citoyen d’Honneur de Memphis (Etats-Unis). Entre autres distinctions et responsabilités : Il est Conseiller Municipal Honoraire de la ville de Memphis (Etats-Unis). Il est le Directeur International du festival “Africa In April” de Memphis, Tennessee (Etats-Unis). Il est le Vice-Président de l’Association des Sénégalais de Memphis, Tennessee (Etats-Unis). C’est dire qu’aucune des lourdes responsabilités qu’il a eu à assumer au pays de l’oncle Sam n’a été le fruit d’une courte échelle. C’est pas à pas qu’il a construit sa réputation, exécutant chaque mission avec maestria et un sens très élevé du discernement. Jusqu’à ce que le ressort de la méritocratie le propulse au sommet de la montagne des Etats-Unis. Membre fondateur et premier Coordonnateur de l’APR Memphis, Tennessee (Etats-Unis) en 2009, mandataire du candidat Macky Sall a l’élection présidentielle de 2012 à Memphis (Etats-Unis), Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye est sans doute de ce lot des personnes qui ont des qualités exceptionnelles.

En effet, nombre d’individus du patelin ayant bénéficié de ses largesses magnifient la discrétion avec laquelle il met son altruisme au service de ses semblables. L’ampleur phénoménale de ses actes de sollicitude contraste pour ainsi dire au silence épais dont il les entoure. A titre illustratif, nous avons pu glaner de nos investigations qu’il a offert autant de financements et enveloppes aux femmes de Keur Massar pour les besoins divers et aussi parmi d’autres nécessités. Et, ce sans tambour ni trompette.

Cheikh A. T. Mbaye se distingue aussi par sa piété. Cette disposition enviable s’exprime en interventions régulières au bénéfice des mosquées sénégalaises, mais toujours sous le signe d’un effacement dénué de coquetterie. L’homme reste un homme qu’il faut à la place qu’il faut. Qui donc cette hypothèse pourrait-elle scandaliser ? Personne sans doute. L’homme qu’il est, observe avec rigueur et scrupule les règles d’éthique et de déontologie, qui sont si fondamentales dans le registre où le destin a bien voulu l’inscrire. Les ressources humaines, la gestion financière, le management restent des compartiments sensibles et complexes de l’Administration Générale de nos pays, particulièrement aux États-Unis. Le bonhomme en est parfaitement conscient. Le travail constitue pour lui une mamelle essentielle dans la vie. Et c’est bien heureux que Cheikh Mbaye ne soit pas un berger sans vision, sans imagination. Parce qu’il possède des réflexes de vétérinaire, il connaît mieux que quiconque par là où il faut toucher pour l’amener à libérer les pépites éclatantes dont regorge sa précieuse anatomie. En termes clairs, Cheikh a toutes les cartes en mains pour ne pas passer à côté de sa mission. Il la place à hauteur d’un sacerdoce citoyen, et ce ne sont pas ses administrés américains qui diront le contraire, eux qui ont d’emblée apprécié à sa juste valeur la belle politique d’humanisation et de convivialité que l’homme place au centre. Dans son parcours au pays de l’oncle Sam, il a très tôt forcé le respect d’où plusieurs entités ont été placés sous sa tutelle par sa ponctualité légendaire. Cheikh se fait fort d’être au bureau assez tôt et ne le quitte souvent qu’à des heures très avancées de la soirée. Selon un de ses amis évoluant au Etats-Unis, « Cheikh examine, épluche, scrute, ne laissant aucune chance au hasard d’infiltrer la complicité qu’il entretient, de façon très naturelle, avec la rigueur et le don de soi ». « Son portefeuille relationnel aux Etats-Unis, au Sénégal et dans le monde, est impressionnant », renseigne-t-il. Pour en savoir davantage sur l’homme Cheikh Mbaye, un diplomate sénégalais trouve que : « Cheikh Mbaye déteste envahir les plateaux de télévisions et les colonnes des journaux pour « réciter » ses prouesses, qui pourtant sont innombrables. Il fait le « job » avec assurance et fermeté et laisse à l’opinion le soin de dresser le jugement qu’il mérite ». Aujourd’hui, Cheikh A. T. Mbaye est en train de faire un travail de fourmi qui a commencé à poser des jalons d’espérance dans la banlieue de la capitale sénégalaise.

Cheikh Diop journaliste politique