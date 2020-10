La Poste : Le receveur et son marabout envoyés en taule !

Le receveur de la Poste Saliou Ndoye et son marabout Serigne Mame Mor Mbacké ont passé hier leur première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges Samba Sall pour détournement de deniers publics pour le premier et complicité de ce chef pour le second, rapporte L’AS.

En effet, selon le journal, le receveur a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de déclarer qu’il remettait les sommes détournées à son marabout. «J’ai sollicité mon guide religieux, Serigne Mame Mor Mbacké pour des prières, car j’avais fait un trou de 600.000 Fcfa dans la caisse. Dès qu’il m’a remis des talismans, je faisais tout ce qu’il me disait. Il me réclamait tout le temps de l’argent. C’est ainsi que j’ai fait un trou de plus de 18 millions de nos francs», raconte Saliou Ndoye.

Le Mbacké-Mbacké de 24 ans souligne avoir reçu de l’argent de la part de son talibé. En effet, c’est à la suite d’une plainte de la Direction générale de La Poste pour détournement de deniers publics que la Division des investigations criminelles (DIC) a arrêté Saliou Ndoye, chef du bureau de Poste de Dakar Étoile pour avoir détourné plusieurs millions de nos francs au profit de son marabout. Le marabout s’est servi de l’argent pour acheter plusieurs biens dont deux véhicules.