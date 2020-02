La prise d’otages de Mame Mbaye Niang a échoué…

Panique dans le camp du Mame Mbaye Niang et son complice Bara Ndiaye, ces comploteurs de la République : Le temps pour Macky Sall de sévir est arrivé

Mame Mbaye Niang, Bara Ndiaye et compagnie avaient pensé semer la panique auprès de certaines personnalités de la République accusées d’avoir des agendas cachés parce que lorgnant le fauteuil du Président de la République, Macky Sall. Aujourd’hui, c’est auprès d’eux que la panique s’installe.

Depuis le début d’attaques contre des personnalités qu’on a voulu jeter en pâtures en les indexant comme étant des gens qui complotent sur le dos du Chef de l’Etat, Xibaaru n’a cessé de lancer des alertes sur le climat que cherche à entretenir un groupe d’individus dont certains sont tapis à la Présidence de la République. Le Directeur général du quotidien national Le Soleil, Yakham Mbaye se signale lui, par une sortie des plus musclés contre eux. En tout cas, un grand complot perpétré par des commanditaires incapables de donner les preuves de leurs accusations vient d’être éventré.

Leur complot mis à nu, les accusateurs pris de panique, se retranchent dans leurs tranchées.

Comme le dit Yakham Mbaye : « De qui se moque-t-on ? Ça va finir où toute cette pagaille ? Après Aminata Touré et Amadou Bâ, à qui le tour ? Finalement, on va faire croire aux Sénégalais et aux citoyens du monde qui nous observent que le Président Macky Sall est à l’image de César, au crépuscule de son règne, sur les Ides de mars, entouré de Sénateurs armés de poignards sur le point d’abréger sa vie, pour ne pas dire son magistère ? »

En réalité, ces comploteurs de l’ombre, ont essayé de prendre toute une République en otage. Ils auraient réussi leur coup en jetant en pâtures Aminata Touré et Amadou Bâ, qu’ils s’en prendraient à d’autres figures du régime, entretenant ainsi le Sénégal dans la psychose du complot permanent.

Le Président de la République, Macky Sall doit sévir au plus vite, afin que de tels faits ne puissent plus se reproduire. Le temps du châtiment contre Mame Mbaye Niang et Bara Ndiaye est venu. Le Chef de l’Etat doit aussi saisir l’occasion pour sanctionner sévèrement le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye dont les sorties ne font que le desservir.

La rédaction de Xibaaru