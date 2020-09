La réplique salée des partisans d’Ousmane Noël Dieng…

Les incapables ont cette manie de vouloir toujours s’attaquer à des célébrissimes pour se faire un nom. C’est cela qui, certainement, motive le sieur Pape Silmakha (l’aveugle), pardonne-moi, Silmakha. En panne de réputation et dans le souci constant de vouloir remplir sa panse, l’homme le plus mal famé du personnel politique kaolackois, vient de se signaler encore, piteusement, voire tristement ! Mais, quelle mouche a bien pu piquer ce bonhomme au point de s’en prendre à un digne et illustre fils du Saloum en la personne d’Ousmane Noël Dieng ?

Dernièrement, le Coordonnateur du Mouvement des Jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr ( MJDFS) a effectué une sortie au vitriol pour déplorer l’absence du Ministre Délégué Général aux Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose( DGPU) au Conseil présidentiel sur le logement. Quoi de plus normal pour Ousmane Noël Dieng que de déplorer cette attitude sinon sait le travail remarquable de cet acteur essentiel de la deuxième alternance démocratique au Sénégal qu’est Diène Farba Sarr a été pour faire accéder le Président Macky au pouvoir ? En sus, le rôle joué par le coordonnateur départemental de l’APR à Kaolack a toujours été aussi très déterminant au niveau des grands chantiers du régime en place et, même, celui précédent. Pour dire, ce pignouf de Simakha avec son morne mouvement « Nay Leer » n’a rien à dire sur nos rapports avec le Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdoul Karim Fofana. Cet homme veut simplement faire les yeux doux à son « client » AKF pour être embauché comme éboueur. Il a cette mauvaise habitude de se mêler de tout et, même, de ce qui ne lui regarde pas.

Pour sa gouverne, nous voulons lui dire qu’Ousmane Noël Dieng est de loin son égal. Ils ne boxent pas dans le même ring que lui. Ce maître-chanteur Simakha qui a vendu son âme pour des broutilles et qui reste si dépourvu de la moindre once de dignité, est appelé à se taire et à se terrer. Qu’il laisse le jeune Ousmane poursuivre son chemin même s’il refuse délibérément d’apercevoir la lumière de Noël qui, assurément, lui mènera à la gloire…

Doudou Mbaye,

Bayefalou Ousmane Noël Dieng,