Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) considère la transhumance comme une forme de maladie mentale. »

La société sénégalaise doit être refondée, vu les valeurs d’honnêteté, de tolérance, de courage, de sincérité ou de dignité, entre autres, qui sont en train de disparaître. Et, ce sont nos acteurs politiques qui, malheureusement, sont à l’origine de la promotion du mensonge et d’autres contre-valeurs qui, sans nul doute, risquent de plonger notre pays dans une catastrophe économique. Il faut d’abord être un hypocrite, au vrai sens du terme, pour accepter de vendre son propre honneur pour des privilèges. Très abominable !

Aujourd’hui, tout le monde peut comprendre aisément la place de la Santé Mentale dans le développement d’une nation. En politique, si la fidélité ou le respect de la parole donnée, sont totalement bafoués par les personnes qui sont censés diriger notre pays, il y a de quoi s’inquiéter, concernant la stabilité, la cohésion sociale dans la nation. La trahison et la violence sont bien l’œuvre de personnes souffrant d’une autre forme de maladie mentale et il serait grand temps pour nos populations d’être plus objectives.

Je le dis et je le répète, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), il nous faudra surtout bâtir le citoyen, le plus grand chantier dont le Sénégal a besoin pour son développement. Que chaque citoyen se le tienne pour dit. Notre société d’aujourd’hui, fondée sur la promotion de la médiocrité, l’injustice, la méchanceté, la mal, entre autres, est à revoir en profondeur. Un débat national doit être posé et j’invite les médias dans ce sens.

Le 08 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)