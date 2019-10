La veuve d’Alioune Diop honorée par l’Etat

La veuve de Alioune Diop honorée par le Président

Mme Christiane Yandé Diop, veuve de feu Alioune Diop a été élevée au grade de Commandeur dans l’ordre national du Lion par le Président Macky Sall, à l’occasion des 70 ans de Présence Africaine.

Le Chef de l’Etat a également offert a Mme Diop et à Présence Africaine une œuvre des Manufactures des Arts Décoratifs de Thies, « Afrique »

Le Président Macky Sall a pris part à la cérémonie d’ouverture de la célébration du 70ème anniversaire de la maison d’édition Présence Africaine. En prenant part à cet exercice de mémoire, le Chef de l’Etat rend hommage à la mémoire de feu Alioune Diop et aux générations d’intellectuels et écrivains d’Afrique pour leur apport inestimable à la défense des idéaux de liberté et de respect valeurs de culture de civilisation du monde noir. Cérémonie marquée par la présence notamment de Dijibril Tamsir Niane du Professeur Wole Soyinka et de la SG de la Francophonie.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn