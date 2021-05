L’acteur nigérian Alexx Ekubo demande sa chérie en mariage (photos)

Le célèbre acteur nigérian Alexx Ekubo n’est plus un cœur à prendre. La star nigériane a quitté le marché des célibataires et a demandé sa chérie en mariage.

L’acteur et mannequin nigérian Alexx Ekubo, finaliste du concours Mr Nigeria 2010 et connu pour avoir remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Best of Nollywood Awards 2013 pour son rôle dans le film « Weekend Getaway », va bientôt convoler en justes noces.

En effet, lundi dernier, la célébrité naija âgée de 35 ans a fait l’annonce sur Instagram de ce qu’il avait demandé en mariage sa chérie, Fancy Acholonu. En légende d’une magnifique photo prouvant ses dires, l’acteur a écrit :

“Je demande à l’amour de ma vie @fancyacholonu de m’épouser …”

Fancy Acholonu a posté une autre photo sur son propre compte Instagram, où elle a répondu “… Et j’ai dit oui à l’amour de ma vie ». Assh ! Le ndolo de ça !

De son nom complet Chigozie Fancy Acholonu, la fiancée d’Alex est née à Los Angeles aux States, mais ses parents sont nigérians de la tribu Igbo. Elle est diplômée du Los Angeles City College et a obtenu un Bachelor en administration la gestion des entreprises en 2012. Egalement actrice et mannequin, elle possède à ce jour trois sociétés, dont l’une d’entre elles vend des bijoux de luxe.