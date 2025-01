L’affaire des 94 milliards relancée…la DIC saisie

Leparquet financier a saisi la DIC pour une enquête relative au litige entourant le Titre foncier 1451/R, connu sous l’appellation «affaire des 94 milliards». Ce dossier concerne un terrain d’une superficie de 258 hectares situé dans la zone de Rufisque et évalué à 94 milliards de francs Cfa.

Au départ, il s’agissait d’un contentieux opposant les héritiers de Ousmane Mbengue à Djily Mbaye, richissime marabout et homme d’affaires décédé en 1991. Le dossier a pris une tournure politique lorsque Ousmane Sonko, alors député (opposition), s’en est mêlé, dénonçant la spoliation d’une famille démunie (les Mbengue) avec la complicités de hauts fonctionnaires. Tahibou Ndiaye et Mamour Diallo, respectivement anciens directeurs du Cadastre et des Domaines, étaient mis en cause dans cette affaire.

Le 15 octobre dernier, soit sept mois après que le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la radiation de la pré-notation sur le titre foncier en question, les avocats des héritiers de Ousmane Mbengue ont saisi le parquet financier d’une plainte. Leur requête s’appuie sur un rapport de l’Ofnac indiquant, selon les plaignants, «que d’importantes sommes ont été encaissées [dans le cadre de cette affaire] par des structures ou personnes tierces à leur insu et avec la complicité de hauts fonctionnaires de l’Etat du Sénégal».

C’est pour mettre tout ça au clair que le parquet financier a ouvert une enquête. Selon Libération, repris par Seneweb, le procureur vise quatre chefs : escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Le journal souligne que les héritiers de feu Mbeugour Mbengue, qui se joints à la procédure, se sont constitués partie civile.