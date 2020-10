L’AFP de Notto traite Lass Badiane de l’APR de…lâche

Après la sortie de monsieur lass Badiane de l’APR Grand Yoff sur les alliés de Benno qui ne soutiennent pas assez le président Macky Sall, les partisans d’Alioune Sarr ont adressé cette réponse au responsable de l’APR…

Lâche, Lass Badiane, tu t’es trompé de cible

Lass Badiane, je suis sans nul doute convaincu que tu t’es profondément trompé de cible.

Le Ministre Alioune SARR est loin d’être la personne que tu tentes de caricaturer.

La coalition BBY est celle qui a plus durée dans toutes l’histoire politique sénégalaise. L’AFP, étant partie prenante dans cette coalition, a su pleinement jouer, grâce à de valeureuses personnalités, sa partition pour la consolider. La loyauté de l’AFP au président de la République n’est plus une chose à démontrer mais plutôt une réalité à constater.

Lass Badiane vos stratégies de nuisance au Ministre Alioune SARR seront vaines car tu vas évidemment suivre les pas d’échec de ces lâches manipulateurs qui se cachent derrière une marionnette comme toi pour mener leur bataille de positionnement afin de bénéficier indignement des privilèges auprès du Président Macky SALL.

Lass Badiane, contrairement à la bande de lâches qui t’a mandaté, le Ministre Alioune SARR se fait distinguer, auprès des sénégalaises et sénégalais par :

D’abord sa loyauté et sa fidélité au Président Moustapha NIASS, qu’il traduit quotidiennement par son engagement sans faille à défendre ses positions afin de consolider la dynamique de la coalition BBY.

Le Ministre Alioune SARR, à l’instar d’autres responsables de l’AFP, a également su soutenir le Président Moustapha NIASS à prendre des décisions au moment où celle-ci n’était pas évident. Sa position par rapport à La déclaration du Président NIASS le 10 mars 2014, soutenant la candidature du Président Macky SALL pour un second mandat, en est une parfaite illustration.

Ensuite, ses compétences à traduire en acte la vision du Chef de l’Etat. Le Ministre Alioune SARR, contrairement à tes idoles politicards politiciens, a toujours fait des exploits aux différents postes qu’il a eus à gérer.

A l’ASEPEX, le Ministre Alioune SARR a réhaussé avec brio le taux d’exportation des produits locaux.

Au ministère du Commerce, il est réputé être parmi les meilleurs ministres du commerce sénégalais depuis l’indépendance. Il a réussi à mettre en œuvre tous les grands projets du Chef de l’Etat durant son règne au département du commerce et parmi ces derniers, on peut aisément citer :

– la baisse et le maintien des prix des denrées de premières nécessité pendant six (6)ans ;

– la baisse du prix du loyer dont la mise en œuvre a toujours constitué une épine pour les précédents gouvernements ;

– la construction de la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national de Diamniadio et entre autres réalisations.

Ce qui lui a valu les éloges de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky SALL lors du congrès d’investiture de l’AFP tenu le 24 février 2019, à Ngor Diarama. A cette occasion, le Président de la République Macky SALL, devant le Président Moustapha NIASS, a vivement félicité le Ministre Alioune SARR pour sa compétence, son humilité et son excellent travail qui a été remarqué au département du commerce et des PME.

Au Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, le Ministre Alioune SARR a redoré l’image du secteur touristique sénégalais. Avec la vision éclairée du chef de l’Etat, le Ministre Alioune SARR aborde une nouvelle stratégie intégrée du Tourisme et des Transports aériens pour faire du Sénégal une Destination touristique de référence et le premier hub aérien de l’Afrique de l’Ouest.

Vu ce qui précède, comment une personne comme Lass Badiane puisse raconter de tels mensonges à l’encontre de ce vaillant travailleur.

Lass Badiane, il faut comprendre que le Ministre Alioune SARR est un homme de valeurs et de vertus, une personnalité respectée et très bien appréciée dans ce pays et au niveau international. Il n’est pas dans le bavardage inutile mais plutôt dans la réalisation de la politique dictée par la vision éclairée du Président de la République pour le développement de notre cher pays. C’est pourquoi, il bénéficie, sans ambages, de la confiance du Président NIASS et celle du Président Macky SALL.

Lass Badiane, Le Ministre SARR ne sera jamais la proie de tes médiocre mentors car il ne boxe pas dans le même ring avec eux. Il n’a pas besoin de faire de la récupération d’une réalisation dont il n’est pas l’auteur car il fait partie des acteurs principaux du bon bilan du Président Macky SALL.

Lâche Lass Badiane, votre stratégie nourrie de fumisterie ne prospèrera jamais car les honnêtes citoyens savent trier les bonnes graines.

Vous êtes loin de l’atteindre.

Mbaye SENE, Responsable des élèves étudiants du progrès- Notto DIOBASS