Kéba Cissoko répond à Lass Badiane : « Le Ministre Alioune SARR est un homme politique loyal et fidèle »

Le Sénégal est un pays où la politique politicienne ne cesse de gagner le terrain. Pour des intérêts purement politiciens, certains n’hésiteront pas à tirer à boulets rouges sur de fidèles et honnêtes collaborateurs du président Macky Sall pour jeter le discrédit sur leur compagnonnage.

En s’attaquant à la personne du ministre Alioune Sarr, Lass Badiane devient la parfaite illustration de cette mauvaise politique qui n’aide pas Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, à réaliser aisément sa politique de développement.

L’AFP, reste pour toujours le meilleur allié du président de la république. Et cela est matérialisé par la fidélité de son patron Moustapha Niass qui, comme par prémonition, avait proposé en réunion de bureau politique en mars 2014, deux ans seulement après l’alternance de 2012, la candidature de Macky SALL. L’histoire lui a donné raison du fait que le candidat Macky SALL a été choisi par la coalition BBY. Quant au Ministre Alioune Sarr, sa seule préoccupation dans le gouvernement du Président SALL est de donner corps à la vision du Chef de l’Etat au bénéfice du peuple sénégalais. Sa loyauté et sa fidélité envers son mentor politique, Moustapha NIASS, est de notoriété publique et que sa discipline politique en relation avec la ligne du parti ne souffre d’aucune ambiguïté. Son parcours politique marqué par une expérience de dix ans de gouvernance locale comme d’abord, Président de Communauté rurale en 2009, ensuite Maire de Notto Diobasse, l’une des plus grandes communes rurales du Sénégal avec 67 villages et plus de 60.000 habitants, depuis 2014. Mais aussi, il engrange dans son escarcelle sept années ininterrompues d’expériences gouvernementales comme Ministre de la République. Tous ceux qui l’attaquent essaient juste de semer le doute dans la tête de ses alliés du BBY et de l’accabler par des supputations négatives pour le nuire, rien de plus. Ils n’ont aucune preuve de ce qu’ils allèguent et aucun argument convaincant. En effet, nous comprenons qu’ils essaient de fermer les yeux sur les réalisations du ministre Alioune Sarr en torpillant sa bonne volonté pour deux raisons :

D’abord, par jalousie. Car le succès de la mission qui lui a été confiée par le président, notamment sur les résultats enregistrés par le Plan de Résilience dans le secteur du tourisme et des transports aériens lui a valu les félicitations et les encouragements du président de la république lors du Conseil des ministres du mercredi 09 septembre 2020. Le ministre Alioune Sarr dérange tant parce qu’il est dans l’action et non dans la polémique.

Ensuite, parce que le ministre Alioune Sarr est pragmatique dans son travail dans l’unique but d’aider Son Excellence Monsieur Macky Sall à atteindre efficacement les objectifs du PSE et à réussir sa mission. Il travaille pour lui empêcher d’être victime de critiques ou de délations…

Voici quelques arguments parmi tant d’autres qui montrent clairement que le ministre Alioune Sarr est très loin d’être dans l’inaction :

Nommé ministre du Tourisme et des Transports aériens depuis avril 2019, quelques mois plus tard, il affronte une crise mondiale qui a touché de pleins fouets son département ministériel avec une chute brutale de 80% au niveau mondial. Cette situation chaotique, face à la vision du Président Macky SALL de faire de Dakar le premier Hub Aérien de la région de l’Afrique de l’Ouest, met le secteur à genoux. Malgré la baisse d’activités des réceptifs hôteliers, malgré le fait que l’AIBD, première composante du projet Hub Aérien, avait une croissance du trafic passagers qui passe de près de 10% en 2018 à 5% en 2019, avec aussi la fermeture de l’espace aérien qui réduit le trafic sénégalais à 97% à cause de la COVID, malgré les pertes énormes de recettes du secteur, il parvient à le maintenir debout grâce à un Plan de résilience salué par tous les acteurs du domaine. Avec ses grandes réalisations grâce aux concours des différents partenaires et aux moyens déployés par le gouvernement, il a réussi à rendre toujours solides les leviers du secteur. Et toutes les organisations de l’aviation concernées ont reconnu au gouvernement sénégalais le mérite d’être applaudi grâce aux grands efforts fournis.

Le ministre Alioune Sarr n’a jamais été dans des histoires de jugement, de théorie, ou encore moins de récupération politique, mais dans une réelle volonté d’action. C’est pourquoi il agit en posant des actes qui honorent le Président Macky Sall. Il reconnait la valeur, l’engagement et la bonne volonté du Président de faire du Sénégal un pays émergent. Car il comprend, tout comme Robin Sharma que « Les plus petites de nos actions sont toujours meilleures que les plus nobles de nos intentions. » Notre cher Lass Badiane, votre intention qui est loin d’être noble est celle de nuire un fidèle et sincère allié du président. Aujourd’hui, les chiffres et les résultats du travail de ce ministre peuvent répondre à sa place. Il a le mérite d’être félicité et encouragé. Et cela, le président l’a compris et l’a fait. C’est pourquoi il n’est jamais ébranlé par la diffamation et la désinformation contre ses actes qui n’ont de finalité que pour aider le président Macky Sall dans sa politique de développement nationale. Il est sans doute clair que toutes ses actions sont toujours en harmonie avec ses convictions profondes à aider le président Macky Sall pour la réussite de sa mission noble pour un Sénégal émergent.

Se permettre alors de se rabaisser au point d’essayer de salir la réputation de ce ministre, c’est méconnaitre vraiment sa foi, sa loyauté, son amour et ses souhaits vivants pour le succès du Président Macky Sall. Et cela il ne cesse de le rappeler à son entourage. Vous devrez donc être parmi cette masse populaire de sénégalais qui ont reconnu et salué la performance de ce ministre. Ce n’est pas la parole qui gouverne le monde, c’est plutôt l’action. Ainsi, nous vous rappelons aussi avec sincérité que toutes les actions du ministre s’inscrivent dans la logique d’apporter au président Macky Sall et aux sénégalais le vent de la satisfaction dans une plénitude de réalisations. Le ministre Alioune Sarr reste parmi les meilleurs défenseurs du président Macky Sall. Ses actions sont comme du vent. Or c’est d’être vraiment inconscient de vouloir arrêter un vent par ses bras.

C’est le temps de l’action !

Kéba CISSOKO dit PAPISS

Membre du Mouvement national des jeunes progressistes

Reesponsable des jeunes Afp de Grand-YOFF

President du Mouvement Politique CASS : Cadre pour l’Action Sociale et la Solidarité