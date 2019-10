LAISSONS LES OIES PIAILLER ET CONCENTRONS-NOUS À AIDER SEM MACKY SALL À FAIRE ÉMERGER LE PAYS…par Bacary Seck

« Ceux qui travaillent ne doivent pas se retourner pour répondre aux préposés au bavardage, au risque de s’attarder comme eux ».

Comme il est souvent de coutume, les prétendants à la Magistrature Suprême utilisent la plus vile des manières pour y arriver: dénigrements, contrevérités, bavardage intempestif…. Chaque fois, nous perdons un temps fou à répondre, ce qui impacte négativement sur notre rendement politique et contribue à faire le « buzz médiatique » de ces nains politiques qui ne cherchent que cela. Nous ne prônons pas un mutisme total, loin de là, car la bataille médiatique doit se gagner. Mais refusons-nous à donner à nos adversaires politiques cette aubaine d’être au devant de la scène.

Le bilan positif de notre leader, SEM Macky Sall, est une réponse cinglante à toutes ces élucubrations puériles et sans fondement aucun. Opposons-leur ce bilan plus que reluisant et tâchons d’aider le Président Macky Sall à hisser le Sénégal au devant de la scène sous-régionale, continentale et internationale. Voilà, à notre humble point de vue, la seule communication républicaine qui vaille.

M.Bacary Seck, président et coordinateur du M.A.C.K.Y.

Membre de la C.R.I.C ( Cellule Républicaine d’Information et de Communication)