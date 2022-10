L’ancien procureur de la CREI revient sur le patrimoine de Macky et son limogeage en plein procès

Alioune Ndao, a mené des enquêtes sur le patrimoine du Président Macky Sall estimé à 8 milliards de FCFA. Une somme faramineuse que l’ancien procureur prés de la Cour de répression et de l’enrichissement illicite (CREI) juge incompréhensible en 7 ans.

« Oui ! J’ai commencé à investiguer sur le patrimoine du président Macky Sall. Il a déclaré 8 milliards de francs, mais attendez, je me suis dit : »mais, comment en 7 ans de présence dans les plus hautes sphères de ce pays, il peut se retrouver avec 8 milliards », sinterroge l’ancien Procureur dans un entretien avec le journal Les Echos.

Après s’en est suivi les 7 milliards de Taîwan que Idrissa Seck dénonçait régulièrement lorsqu’il était dans l’opposition. « Je voulais savoir d’où venait cet argent et comment cet argent a été utilisé ? Et j’ai eu des traçabilités. Donc, l’un dans l’autre, j’étais une personne indésirée », raconte t-il.

Ces investigations font de l’ancien procureur un problème à résoudre. Alioune Ndao sera limogé de son poste en pleine audience du procès de Karim Wade. « Le jour de l’audience , contrairement à ce qui a été dit, je n’ai pas reçu de SMS. On était en pleine audience et à un moment donné, le président Henry Grégoire a demandé que l’audience soit suspendue. Alors on a suspendu comme on le fait tous les jours. Après, il me dit qu’il est convoqué au ministère (de la Justice). Puisqu’on avait aménagé deux salles de repos pour le parquet et pour le siège, je suis allé dans la salle de repos qui nous était aménagée. J’avais mis un petit lit pour pouvoir me reposer.

Je me suis étalé sur le lit. Environ 5 minutes après, mon téléphone sonne et c’était une cousine, Ndèye Kane, qui m’appelle pour me dire: »mais Badou -comme on m’appelle dans la famille, il paraît qu’on vous a remplacé ? » Je dis : « Ah bon ? » Elle me dit que la télévision était en train de passer l’information. Je dis : « ok, on va voir ». Quelques minutes après, mon épouse m’appelle pour me dire la même chose. En réalité, Henry Grégoire a appelé au ministère pour être informé que je venais d’être limogé.

Alors lorsqu’il est revenu, il était avec son équipe, ils sont venus me voir et je lui ai dit : « Monsieur le Président, c’est dommage, je viens d’apprendre la nouvelle, je l’ai apprise avant vous. On a ri. Il a repris l’audience, je suis rentré chez moi. »