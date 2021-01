Lansana Gagny Sakho viré

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 06 janvier 2021 au Palais de la République.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Ndèye Fatou LO, Conseiller des Affaires étrangères Principal, matricule de solde n° 616.254/J, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est nommée Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel ;

Monsieur Ababacar MBAYE, Docteur en Sciences de l’Environnement, matricule de solde n° 516.623/C, précédemment Directeur de l’Assainissement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Monsieur Lansana Gagny SAKHO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Abdoulaye KOUYATE, Inspecteur principal de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n° 611.648/D, précédemment Directeur Administratif et financier de l’Observatoire national des Investissements, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Mines et de la Géologie en remplacement de Monsieur Alassane DIALLO appelé à d’autres fonctions ;

Madame Awa Fall DIAGNE, titulaire d’un Master en gestion de projets, matricule de solde n° 684.209/I, précédemment Conseiller technique du Ministre de la Santé et de l’Action sociale chargé de la coopération, est nommée Directeur des Ressources humaines du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Ibrahima Souka Ndella DIOUF, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Fait à Dakar le 06 janvier 2021Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE