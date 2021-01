Couvre-feu : Me El Hadji Diouf demande à Macky de généraliser la mesure

Le Président Macky Sall a décrété, hier, mardi l’état d’urgence assorti d’un couvre feu dans les régions de Dakar et Thiès, une décision qui n’agrée guère Me El Hadji Diouf. Face à la presse ce mercredi, le leader du PTP demande au Chef de l’Etat de généraliser la mesure.

« Le Président de la république devrait prendre les mêmes mesures sur l’étendu du territoire. Pourquoi seuls Dakar et Thiès sont les seuls concernés ? A-t-il peur des autres régions ? Et pourtant Touba a enregistré des cas graves récemment et il ne fais pas partir du couvre feu. Est-ce de la peur ? Le pays est un et indivisible s’appelle le Sénégal, s’il devait prendre des mesure pour lutter contre la covid-19 ça devait se faire sur tout l’étendu du territoire. Si tout le monde faisait comme moi il n’y aurai plus de virus. Je suis mouride mais je ne suis pas allé au Magal. Les citoyens ont le même droit. Je trouve injuste que Macky ne généralise pas le couvre feu », a-t-il déclaré devant la presse.

Fatou Boundaw Manga pour Xibaaru