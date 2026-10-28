L’APR appelle à un « puissant bloc » de l’opposition pour préparer « l’après-Pastef »

L’Alliance pour la République (APR), dirigée par l’ancien président Macky Sall, appelle l’opposition et l’ensemble des forces vives de la nation à se rassembler autour d’un « puissant bloc » pour « battre le pouvoir » et « construire ensemble l’après-Pastef ». Cet appel a été lancé mercredi 28 octobre 2026, lors d’une conférence de presse du parti.

Pour justifier cette initiative, l’APR évoque ce qu’elle qualifie de « faillite totale du régime Pastef », dans un contexte marqué, selon elle, par une « crise politique, économique et sociale de forte ampleur ».

« Celles-ci combinent et articulent l’exigence de bâtir un parti fort, chevillé dans une opposition unie autour de l’essentiel, à savoir combattre puis battre le pouvoir afin de construire ensemble l’après-Pastef », a déclaré Abdou Khafor Touré, qui a lu la déclaration liminaire du parti.

Dans cette perspective, la formation politique lance un appel solennel à toutes les forces opposées au pouvoir en place. « Nous lançons un appel solennel à toute l’opposition, à toutes les forces vives de la nation pour la construction d’un puissant bloc destiné à défaire le régime de ruines nationales installé par le Pastef », a-t-il affirmé.

Le parti de Macky Sall a également salué l’engagement des acteurs politiques et des organisations qui se mobilisent contre le régime actuel. Il a notamment cité le président de Rewmi, Idrissa Seck, qui aurait répondu favorablement à cet appel.

« Notre parti APR soutient et encourage toutes les forces politiques, citoyennes et de la société civile qui ont répondu favorablement, à l’instar du président Idrissa Seck hier, à l’appel de l’histoire en se mobilisant résolument contre le Pastef et ses dérives », indique la déclaration.

Parallèlement à cette démarche de rassemblement, l’APR affirme poursuivre sa réorganisation sous le leadership de Macky Sall, avec l’ambition de proposer une alternative politique en 2029. Le parti entend s’appuyer sur un « projet rénové », son expérience gouvernementale, son implantation territoriale et sa capacité de renouvellement.

L’APR assure que son ambition ne se limite pas à une reconquête du pouvoir, mais vise également à proposer une nouvelle orientation pour le Sénégal.

« Elle consiste à redonner espoir, à proposer aux Sénégalais une vision cohérente pour redresser l’économie, restaurer la confiance, consolider nos institutions, renforcer la cohésion nationale et ouvrir de nouvelles perspectives à notre jeunesse », souligne la déclaration.

Le parti entend ainsi mettre son expérience et ses compétences au service d’une réflexion renouvelée sur l’avenir du pays. « Notre expérience, nos compétences et notre ancrage territorial constituent des atouts que nous entendons mettre au service d’une réflexion renouvelée sur l’avenir du Sénégal », ajoute-t-il.

L’APR plaide pour une gouvernance qu’elle juge plus responsable et des résultats à la hauteur des attentes des citoyens. « Le Sénégal mérite beaucoup mieux que les querelles infantiles et infantilisantes de ses dirigeants. Il mérite une gouvernance responsable, des institutions respectées et des résultats à la hauteur des attentes de son peuple », a conclu Abdou Khafor Touré.