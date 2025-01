L’APR «décimé» par le régime…Macky perd ses voix les plus audibles

L’Alliance Pour la République (APR) vit une période très compliquée. Depuis les résultats de l’élection présidentielle du 25 mars 2024, ce parti est en léthargie. Le candidat de Macky étant battu, les républicains ont perdu tout leur pouvoir. Depuis lors, c’est le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui dirige. Et il mène la vie dure aux membres de l’ancien régime. Certains résistent à la pression des «pastéfiens». Mais Macky semble avoir perdu le soutien de ses fidèles lieutenants.

L’affaire Farba Ngom démontre le malaise qui règne au sein de l’APR. Le député et fidèle allié de Macky Sall fait face, ce mardi, à la Commission ad-hoc chargée de statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Farba est depuis la semaine dernière dans le viseur du Pool Judiciaire Financier. Il est cité dans une affaire de blanchiment de capitaux portant sur un montant provisoire de plus de 125 milliards de francs CFA, selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Depuis lors, Farba Ngom bénéficie du soutien de ses partisans. Et aussi des membres du groupe parlementaire Takku Wallu. Ces derniers dénoncent un acharnement contre cet inconditionnel de Macky Sall. L’ancien président, par la voie de Sidiki Kaba, avait envoyé un message à son «griot». « Je voudrais parler et vous adresser les messages du Président Macky Sall. Le Président Macky Sall vous adresse ses salutations fraternelles. Il est avec vous, il est avec nous. Il m’a dit de livrer un message en trois points », avait-il déclaré.

Pendant que des membres de l’APR tentent de sauver le soldat Farba, d’autres préfèrent se terrer dans leur trou. De grands noms dans ce parti sont aphones depuis la présidentielle. Au moment où les membres de l’ancien régime sont traqués, toutes les structures de jeunes de l’APR font silence radio. On ne voit plus les présidents de la jeunesse de l’Alliance Pour la République. Ils n’ont même pas jugé nécessaire de porter le combat de leurs camarades de parti. Et pourtant, ils fussent les plus bavards au temps de Macky Sall.

Que dire de celui qui voulait être coûte que coûte le candidat de l’APR pour la présidentielle. Amadou Ba confirmé candidat, il s’est résigné. Mais depuis que le nouveau régime a pris son dernier poste, il a disparu des radars politiques. Un silence qui en dit long sur la situation qui prévaut à l’APR. Ce parti est devenu un tonneau vide avec quelques personnes qui tentent de résister face aux attaques des nouveaux tenants du pouvoir.

Au moment où les mieux servis sous Macky Sall se terrent, d’autres ont décidé de mener la résistance. C’est l’exemple de Pape Malick Ndour. L’ancien ministre de la Jeunesse est dans le «Gatsa Gatsa des idées». Surnommé «Mbappé» par ses camarades, il ne rate jamais une occasion pour lancer de grosses pierres dans le jardin du régime en place. Adoptant le combat des idées, il profite de la moindre brèche pour rectifier les nouvelles autorités. Des sorties qui ne passent pas inaperçues sur la toile. Mais aussi au niveau de la presse.

À l’Assemblée nationale, l’APR peut compter sur Aïssata Tall Sall. Elle tente tant bien que mal de contenir l’avancée des Patriotes. À chaque fois qu’un ministre passe à l’hémicycle, l’ancienne ministre des affaires étrangères a son mot à dire. Malheureusement pour elle, Takku Wallu est minoritaire face à la puissance mécanique des parlementaires du parti de Ousmane Sonko. Avec eux, c’est pas pas facile pour un homme de Macky Sall de s’affirmer.

La situation à l’APR est catastrophique. Si les hommes de Macky Sall pensent qu’en se taisant le nouveau régime va les oublier, ils se trompent lourdement. Ce régime va les traquer jusqu’au dernier. Ce silence explique pourquoi Abdoulaye Saydou Sow n’a pas mâché ses mots à l’égard de certains membres de son parti. Il a déploré l’attitude de responsables ayant bénéficié de privilèges sous le régime de Macky Sall, mais qui sont désormais absents du terrain. « Ils restent tapis dans l’ombre et ne défendent plus le président Macky Sall », a-t-il dénoncé dans un rassemblement tenu ce week-end.

Les hommes de Macky Sall sont ainsi avertis. Soit ils s’unissent pour faire front commun. Ou alors qu’ils se préparent à être écrasés un par un. Le nouveau régime ne badine pas avec la reddition des comptes. Tous les membres de l’ancien régime vont passer sous l’aspirateur. Une mort politique déjà programmée !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn