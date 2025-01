Toujours en prison…Qu’est-ce qui bloque la libération de Samuel Sarr ?

Ce qui est appelé l’affaire Samuel Sarr continue de faire couler beaucoup de salives et d’encres. L’ancien ministre sous Abdoulaye Wade et ancien directeur général de la West African Energy (WAE) est en prison depuis quelques mois. Une arrestation qui fait jaser dans le milieu des affaires. Mais des voix se lèvent de plus en plus pour demander que Samuel soit libéré. Le juge a posé un acte qui devrait faciliter cette libération. Alors qu’est-ce qui bloque cette liberté…provisoire ?

L’affaire Samuel Sarr révèle des choses invraisemblables. Pour ses souteneurs, l’ancien ministre de l’Energie est victime d’acharnement et de complot. Ses adversaires d’hier veulent l’éliminer dans cette affaire. Son arrestation fait suite à la plainte déposée, il y a plus d’un an, par l’ancien PCA et actionnaire de ladite société, Moustapha Ndiaye, pour le compte de deux autres actionnaires. Le plaignant avait enrôlé un cabinet d’audit appelé Mazars. Lequel cabinet a audité les finances de la société West African Energy et établi un rapport détaillé relativement aux manquements qui ont été relevés à travers des opérations de décaissement. L’audit a révélé que le montant total non justifié de manière probante ou non autorisé s’élève à plus de 8 milliards de FCFA.

Des accusations que Samuel Sarr avait démonté de toutes pièces. Pour avoir tous les éléments dans cette affaire, le juge en charge du dossier avait posé un acte salué par tous. Il avait mandaté un expert-comptable pour conduire une contre-expertise afin de rétablir la vérité sur les faits reprochés à Samuel Sarr, accusé par Moustapha Ndiaye et ses co-plaignants. Ces accusations ont conduit au placement sous mandat de dépôt de Samuel Sarr, avant qu’il ne soit transféré au Pavillon spécial pour des raisons médicales.

Pour déterminer la véracité des faits d’abus de biens sociaux reprochés à Samuel Sarr, le juge d’instruction estime qu’une analyse technique et financière approfondie est nécessaire. L’étendue des flux financiers impliquant plusieurs milliards de FCFA dans cette société, ainsi que la nature des conventions examinées, justifient cette mission d’expertise. Après 30 jours d’enquête, cet expert a restitué ses conclusions. Des conclusions qui sont en faveur de Samuel Sarr.

Le comptable a mis à la disposition du juge d’instruction du 2e cabinet près du tribunal de Dakar un pré-rapport de plus 25 pages. Et ses conclusions pourraient disculper Samuel Sarr. Dans sa démarche méthodologique, les diligences mises en œuvre par l’expert étaient centrées sur la recherche d’une éventuelle responsabilité de l’ancien directeur de WAE dans des fautes de gestion, dans de mauvaises pratiques et de mal-gouvernance ainsi que sur des actes illégaux ou interdits et assimilés.

Sur ce, les constats et les conclusions de l’expert sont : « des pratiques et procédures, parfois, non conformes sur le plan formel aux règles et à la réglementation en vigueur en la matière et qui auraient pu être imputées à Samuel Ameth Sarr, si sa fonction était appréciée strictement comme directeur général selon les dispositions de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSGIE) ».

La même source de rapporter : « toutefois, en replaçant ces procédures administratives et pratiques comptables sous le regard de la règle comptable de la prééminence de la réalité sur l’apparence et en considération du fait que Samuel Amète Sarr est plutôt un mandataire d’un mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour le développement et la construction de la centrale électrique du Cap des Biches de WAE et sans considération autre de son titre de directeur général, la portée de la non-conformité des procédures administratives et des pratiques comptables relevée est marginale et ne doit faire l’objet de charge significative. Car en définitive, il n’y a eu ni de perte d’actifs ni de manque à gagner », lit-on sur Seneweb.

Ces conclusions devaient faciliter à Samuel Sarr de sortir de prison. Depuis lors, la situation de l’ancien ministre ne s’est pas améliorée. Il est toujours dans les liens de la détention. Une pétition a été lancée pour demander sa libération. Mais jusqu’à présent, rien n’a encore changé. Pour les acteurs du secteur, cette arrestation est un véritable frein au développement énergétique du Sénégal. Alors pourquoi Samuel reste-t-il toujours en prison alors que tout est en sa faveur ? Y’a t-il une main invisible derrière sa détention comme le disent ses souteneurs ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn