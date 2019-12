L’APR qualifie Seybani Sougou de « mauvais Sénégalais »

Quand on est sénégalais que de nom et qu’on vit à mille lieux du Sénégal, on devrait se garder d’insulter le peuple sénégalais.

Au fait n’est-ce pas Lamartine qui disait aussi : « L’honnêteté, quand elle est vendue et achetée, devient déshonnête.» Le patriotisme est une valeur, l’engagement est une pratique. La Nation, la République, l’amour de la Patrie, le sens du sacrifice, le respect du drapeau et des Institutions républicaines, sont des principes sacrés pour tout patriote citoyen. Des principes si souvent invoqués, y compris dans les bouches des moins exemplaires, qu’ils sont devenus des mots vides de toute signification, de toute consistance. Le recours abondant à ce registre patriotique, toujours sur un clavier par internet et les réseaux sociaux, jamais à travers l’action, comme justement ces braves patriotes qui manifestaient contre une mesure prise par l’Etat, relève d’une malhonnêteté intellectuelle et d’un manque de respect à la population sénégalaise. Affirmer par internet son attachement à la patrie ne traduit nullement la réalité de son engagement au quotidien. Un Général élu en mars 2012 avec 65,80% des voix et confirmé le 24 février 2019, 7 ans après, avec 58% des voix au premier tour, ce Général ne connait pas le mot fuite dans son vocabulaire. « L’égoïste est né pour lui seul, l’homme collectif est né pour ses semblables. » Alphonse Lamartine. Le Général Macky SALL est à la tête d’une armée composée de dignes filles et fils du Sénégal, des patriotes citoyens fiers de leur patrie, qui au quotidien démontrent leur engagement pour un Sénégal meilleur. Ils n’ont pas renié leur patrie pour le confort et le réconfort en occident. Puisqu’on parle de « Général Macky SALL », dois-je vous rappeler que le patriotisme s’entend comme un sentiment d’appartenance, d’attachement à son pays. Quel est votre pays, le Sénégal qui vous a vu naitre, vous a accueilli, protégé, donné une éducation sociale et civique dans l’unité et la base des valeurs communes, ou bien c’est la France que vous avez choisie par commodité ? La persistance du patriotisme est généralement attribuée à sa fonction de maintien de la cohésion du groupe national au service de l’État, dans la mesure où il favorise le respect des obligations civiques dans la société. Non vous ne saurez jamais ébranler la cohésion de la société sénégalaise. Le soldat est par éthique et par moral considéré comme un patriote parce que toujours prêt à combattre pour défendre son pays devant l’ennemi plutôt qu’à céder aux attaques ou à la corruption. Un Général n’a jamais déserté par contre bon nombre de soldats comme vous, ont déserté leur pays après avoir bénéficié d’une bonne éducation de l’école sénégalaise. Alphonse Lamartine disait aussi : « Il est plus facile de détruire que de construire. » Sachez que votre entreprise de destruction massive (tous les jours sur internet à dénigrer et insulter les Institutions républicaines du Sénégal) est vouée à l’échec. Votre combat n’est pas celui des citoyens sénégalais. Votre combat est celui des gilets jaunes.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National de l’APR chargé de la Diaspora