L’APR se vide…les Étendards Républicains gèlent leurs activités

Les rangs de l’Alliance pour la République (APR) se vident. Après plusieurs départs notés, les Étendards républicains ont décidé de suspendre leurs activités au sein de la formation politique de l’ex-chef de l’État Macky Sall. Amadou Thierno Diop et ses camarades l’ont signifié dans un communiqué parcouru par Séneweb.

« En ce moment de l’histoire de notre pays et au regard de la trajectoire que prend l’Alliance pour la République (APR) depuis un certain temps, après consultation des sentinelles Étendards républicains à travers le pays, après analyse de la situation politique globale et mesure de tous les enjeux et perspectives, nous avons décidé, à l’instar de toutes nos entités à la base, de suspendre nos activités au sein de l’APR et ce, jusqu’à nouvel ordre », mentionne le communiqué.

Poursuivant, le document souligne que « la présente décision et sa temporalité avec la volonté du PR Macky Sall de se retirer de la présidence active et de suspendre toute activité militante au sein de l’APR sont fortuites ».

Par ailleurs, la structure compte procéder à une refondation courageuse et responsable de sa formation politique.