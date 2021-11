L’armée prépare une offensive contre les bases du MFDC

Des bruits de bottes en direction des bases de César Atoute Badiate…Par Jean-Marie François BIAGUI

Depuis quelques semaines, nous observons des mouvements de l’armée en direction des positions du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC).

En effet, l’arrivée massive des militaires dans le secteur de Youtou, puis l’investissement de leur part de l’île bissau-guinéenne de Kouméré (autorisé en cela par les autorités de Bissau, apprend-on de sources dignes de foi), témoignent de la volonté certaine de l’armée de lancer de nouvelles offensives contre les bases du MFDC.

A cette même fin, l’armée aurait réquisitionné les villages de Emaye, Effok et Youtou, leur ordonnant notamment de débroussailler la piste qui mène à Santhiaba-Manjaque. Seul Emaye aurait pris le risque de s’y opposer.

L’on ne saurait trouver scénario plus diabolique que celui-là !

En tout état de cause, nous regrettons et ne comprenons aucunement cette obstination à vouloir, coûte que coûte, en découdre militairement avec un MFDC pourtant tout à fait disposé à faire la « paix des braves ». Et ce, exactement au moment où les Autorités disent, et redisent, urbi et orbi, privilégier la voie de la négociation.

Mais plus que le regret et l’incompréhension, c’est l’indignation que nous éprouvons face à cette attitude inconsidérée des Autorités.

Et nous le condamnons avec la plus grande fermeté.

Faut-il rappeler que nous sommes à quelques encablures de la prochaine saison touristique, qui s’annonce très prometteuse ?

Dakar, le 17 novembre 2021.

Jean-Marie François BIAGUI

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)

Ancien Secrétaire Général du MFDC