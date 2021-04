Lass Badiane alerte sur l’insécurité qui règne aux alentours du rond-point 6

L’Etat, étant une continuité, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, dirigé par Abdoulaye Saydou Sow doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette occupation anarchique, au rond-point liberté 6, qui est à l’origine de fréquents accidents et d’agressions physiques. En l’espace de 2 semaines, 4 personnes ont été agressées et dépossédées de leurs biens.