Le bébé avale une pile…sa gorge brûle et elle meurt

Âgée de 1 an, elle meurt après avoir avalé une pile qui a généré de l’électricité dans son organisme

Un enfant en bas âge est mort après avoir avalé une minuscule pile bouton qui a généré de l’électricité à l’intérieur d’elle et s’est érodée à travers ses tissus, provoquant de terribles brûlures.

Reese Smith, un an, est décédée jeudi dernier, des semaines après avoir retiré et avalé une pile bouton d’une télécommande chez elle à Lubbock, au Texas. Reese a subi de graves brûlures à la gorge, à l’œsophage et aux cordes vocales, avec le pédiatre Dr Thomas McGill, qui a traité Reese, affirmant que la membrane muqueuse de la petite fille avait été brûlée “complètement noire, comme si vous faisiez griller une guimauve. ”

Dr McGill, qui a traité Reese au centre médical universitaire de Lubbock, a expliqué qu’un côté de la batterie à plat a une charge positive, tandis que l’autre a une charge négative. Après s’être installée dans l’œsophage de Reese, la batterie a commencé à produire de l’électricité, avant de s’éroder à travers l’œsophage et s’installer dans les voies respiratoires de Reese.

La mère de Reese, Trista, coiffeuse, a remarqué que sa fille ne pouvait pas arrêter de tousser le mois dernier et s’inquiétait que la petite fille ait avalé la pile après avoir remarqué une télécommande dont le dos avait été enlevé. Trista a conduit sa fille à l’hôpital, où une radiographie a confirmé ses pires craintes. Reese a ensuite été transféré à l’hôpital pour enfants du Texas à Houston. Là-bas, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour retirer la batterie et essayer de réparer les dommages à son ventre.

La fillette de 17 mois a finalement succombé à ses blessures malgré les meilleurs efforts des chirurgiens. Les médecins ont déclaré que la pile bouton était à l’intérieur de Reese depuis trop longtemps pour la sauver.

Partageant la nouvelle de la mort de Reese sur Facebook le 18 décembre, Trista a écrit: «Le cœur brisé… pas grand chose à dire pour le moment. J’essaye de trouver les mots depuis un moment. Je dois rentrer à la maison aujourd’hui. Ma mère est aussi rentrée à la maison. C’est un chagrin que je ne pourrai jamais exprimer. Je n’oublierai jamais de regarder par la fenêtre de l’avion en sachant que mon bébé n’est pas avec moi.

Aujourd’hui est un triste jour sur Terre et un jour de fête au Ciel. Notre précieux bébé Reese est morte ce matin et ne souffre plus. Elle est sans douleur à la maison avec notre Sauveur. Elle dirige très probablement tout le monde là-haut. Merci pour toutes vos innombrables prières pour Reese et notre famille. En ce moment, nous vous demandons de continuer à prier dur, mais cette fois pour nous…. surtout Blake alors que nous apprenons à vivre sans notre bébé. Le simple fait de taper cela n’a même pas de sens pour moi. »

Reese laisse également dans le deuil son père Chris et sa sœur Blake, a rapporté KCBD.

Les experts en lutte anti-poison disent que les parents devraient garder les piles hors de portée des enfants, et scotcher les compartiments des piles de la télécommande pour réduire les chances que les enfants les ouvrent.