Elle maraboute son bailleur et ne paie plus de loyer…Mais

Elle s’appelle Maryline et est ivoirienne. la jeune dame est habituée aux sortilèges et aux ensorcellements. Elle a fait pieds et mains pour ensorceler son propriétaire.

Maryline âgée de 28 ans, venait d’arriver dans la commune luxueuse de Cocody. Esthéticienne de profession, elle comptait sur plusieurs gars pour s’en sortir. Elle était impitoyable, son charme sans égal et des courbes qui font tourner la tête à n’importe quel homme.

Grâce à son marabout, Maryline est arrivée à captiver et embobiner totalement son propriétaire. Elle ne paie plus de loyer mais la situation s’est dégradée. En réalité, elle en a fait sans le vouloir « un mouton ». C’est dire que le propriétaire la suit partout.

Le pire de tout ça, c’est que le marabout ne savait pas comment faire pour rompre le sort. La femme se retrouve dans un piège sans fin. Obligée de composer avec le propriétaire. Quel regret !